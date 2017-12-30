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Darüsselam Büyükelçisi Davutoğlu, Türk vatandaşlarıyla buluştu

- Büyükelçilik binasında verilen yemeğe Tanzanya'nın bazı illerinde yaşayan Türk vatandaşları katıldı

Darüsselam Büyükelçisi Davutoğlu, Türk vatandaşlarıyla buluştu

DARÜSSELAM (AA) - Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu, Tanzanya'da yaşayan bir grup Türk vatandaşıyla bir araya geldi.

Ülkede iki hafta önce yeniden büyükelçi olarak göreve başlayan Davutoğlu, eşi Yeşim Davutoğlu ile Tanzanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına Darüsselam'daki büyükelçilik binasında akşam yemeği verdi.

Yemekte ülkenin bazı kentlerinden gelen davetlilere hitap eden Davutoğlu, işlerinin yoğunluğu ya da farklı illerde olmaları nedeniyle birbirlerini göremeyen vatandaşların bir araya gelip sohbet etme imkanı bulduğunu söyledi.

Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK gibi ciddi tehditlerle mücadele ettiği bir dönemden geçtiğini hatırlatan Davutoğlu, bundan dolayı ülke ve vatandaşlar olarak birlik, beraberlik, yardımlaşma ve büyük bir aile olmaya her zamandan daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Farklı alanlarda çalışsalar da yurt dışında yaşayan her Türk vatandaşının ülkesini temsil ettiğini belirten Davutoğlu, Türk mallarının kalitesi ve uygun fiyatları dolayısıyla Tanzanya'da rağbet gördüğünü kaydetti. Davutoğlu, aynı işi yapan esnafa birbirlerine zarar verecek rekabetten kaçınmaları ve dayanışma içinde olmaları çağrısında bulundu.

Programda katılımcılara, Tanzanya'da faaliyet gösteren Türk misyonları hakkında da bilgi verildi.

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Anahtar Kelimeler:
DarüsselamTanzanya
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