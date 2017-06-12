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Dastis ve Maliki'den Ortadoğu'da "kalıcı barış" mesajı

- İspanya ve Filistin dışişleri bakanları, "İsrail ile Filistin arasında kalıcı barışı sağlayacak müzakerelerin yeniden başlatılmasına ihtiyaç duyulduğunu ve bunun için ABD yönetiminin çözüm araması gerektiğini" vurguladı

Dastis ve Maliki'den Ortadoğu'da

MADRİD (AA) - İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis ve Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki, İsrail ile Filistin arasında kalıcı barışın sağlanması için müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiğini belirtti.

Ziyaret için Madrid'de bulunan Maliki, Dışişleri Bakanlığı resmi kabul konutunda (Palacio de Viana) Dastis ile bir araya geldi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Dastis ve Maliki, ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ayında İsrail ve Filistin'e yaptığı ziyaretlerin ardından barış sürecinin yeniden başlatılmasına ilişkin beklentilerin arttığına işaret etti.

İsrail ve Filistin sorunu için "tek geçerli yolun iki devletli çözüm" olduğunu belirten Dastis, "ABD'deki yeni yönetimin şimdiye kadar yaptığı gibi AB'nin de her zaman destek verebileceği bir çözüm bulmak için çaba göstermesi gerektiği konusunda hemfikiriz." ifadesini kullandı.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki de "Bizi kalıcı barışa götürecek bir sürecin tekrar başlatılabilmesi için Trump'ın belirttiği geçmiş çabaların bir araya getirilmesi girişimini destekliyoruz." dedi.

Dastis ve Maliki konuşmalarının sonunda Ortadoğu'da "barışın zor ama olası" olduğunu vurguladılar.


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