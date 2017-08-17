"Davanın sonuçlanması FETÖ'nün çöküşünde en büyük etken olacaktır"

MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ / BEKİR BEKTAŞ / SABRİ KESEN - Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 47 sanığın yargılandığı davayla ilgili gelişmeler toplumun tüm kesimleri tarafından yakından takip ediyor.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliyedeki salonların fiziki yetersizlik nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen davanın duruşmasında sanıkların esas hakkındaki savunmaları alınıyor.

Davanın duruşmalarında bazı sanıkların yargılamayı uzatmaya yönelik tutumlar sergilemesi dikkati çekiyor.

Sanıkların çoğunun, savunmalarını hazırlamak için yeterli zaman tanınmadığını iddia ederek ek süre talebinde bulunmaları, mahkeme heyetince "davayı uzatmaya" yönelik olduğu değerlendirilerek kabul edilmedi.

Vatandaşlar da ilk günden itibaren gerek duruşmanın görüldüğü alana gelerek gerekse televizyon ve gazetelerden davayla ilgili tüm gelişmeleri ayrıntılarıyla takip ediyor.

Davayı yakından takip edenlerden Muzaffer Kanat, 15 Temmuz'da Marmaris'te olduklarını söyledi.

Sanıkların o gece yaşananları "Haberimiz yok gibi" cümlelerle nitelendirmesinin inandırıcı olmadığını aktaran Kanat, sonuçlanıncaya kadar davanın takipçisi olacaklarına işaret etti.

Adaletin yerini bulacağını anlatan Kanat, "Çelişkili savunmalarıyla mahkemeyi uzatmak isteyen sanıklar son çırpınışlarını sergiliyor. Bu ülke şimdiye kadar darbelerden çok çekti. Davada sanıkların en ağır derecede cezalandırılacağına inanıyorum." dedi.

- "Yaptıkları suikast girişimi değilse niye kaçtılar?"

Vatandaşlardan Yüksel Kutlu, Türk tarihinin en önemli davalarından birinin Muğla'da görüldüğüne dikkati çekti.

Sanıkların darbe girişiminde başarılı olmaları halinde her şeyin çok kötü bir hal alacağını aktaran Kutlu, şunları kaydetti:

"Duruşmadaki hal ve hareketleri de bunu gösteriyor. Yüce adalete her zaman güvenimiz sonsuz. İnşallah bunlara en ağır cezalar verilecektir. Yaptıkları suikast girişimi değilse neden kaçtılar? Neden günlerce bunları ordumuzla, askerimizle dağda aradık? O zaman teslim olsalardı."

Coşkun Durgut da sanıkların sunulan delillere rağmen yaşananları ve suçlamaları kabul etmemelerinin suçluluk psikolojisinden kaynaklandığını bildirdi.

Marmaris'te yaşananların Türk tarihine geçtiğini ve unutulamayacağını vurgulayan Durgut, "Ortada bir suikast girişimi var. Ortada halkımıza sıkılan bir kurşun var. Bunları inkar etmelerini şaşkınlıkla karşılıyoruz. En ağır cezayı alsınlar. Suikast timi davasında sanıklara verilecek cezaların diğer davalar için de emsal teşkil edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Bunlar insan değil, bunlar katil"

Ali Atay ise suikast timinin helikopterle ateş ederek Marmaris'e indiğini söyledi.

Aniden helikopterden sürekli kurşun sesleri gelince çok şaşırdıklarını belirten Atay, "Türkiye'ye sahip çıkmamız lazım. Birlik beraberlik içinde olmalıyız. Hainlerin cezasını çekmesini istiyoruz. İdam istiyoruz. Bundan sonra böyle olaylar yaşamak istemiyoruz." dedi.

İki polisin şehit verildiği sokakta iş yeri bulunan Yakup Öncel de ilçe halkına ve esnafa 15 Temmuz'un zararının çok olduğunu, sanıkların bir an önce yaptıklarının cezasını çekmesini istediklerini bildirdi.

Darbecilerin Marmaris'e inişini cep telefonuyla kaydeden ve çatışma bölgesinde evi bulunan Anıl Berk, 15 Temmuz'un tarihin kara bir lekesi olarak yerini aldığını söyledi.

O gece balkonda otururken yaşananlara şahit olduğunu vurgulayan Berk, şunları kaydetti:

"Marmaris'te insanlara nasıl davrandıklarını gördük. Onlar öldürmeye gelmişti. Yargılama sürecinde şundan çok rahatsızım. Bunlar sanki mağdurmuş gibi kamuoyuna yansıtılıyor. Bunlar mağdur değil. Bunlar bizleri mağdur ettiler. Hem ekonomik hem de manevi anlamda zararını çekiyoruz. Bunlar kesinlikle masum değil. Biz burada gördük. Hak ettikleri cezaları mahkemelerin vermesini istiyoruz. Bunlar insan değil, katil. Öncelikle mahkeme sonra da Allah'tan gerekli cezaları almalarını istiyoruz."

- "Dava 15 Temmuz ihanet sürecinin en önemli kısmını oluşturuyor"

Memur Sen Muğla İl Temsilcisi Önder Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla'da görülen davanın 15 Temmuz ihanet sürecinin en önemli kısmını oluşturduğunu söyledi.

Sanıkların, mahkemeye çıkarıldıkları süreçte vatandaşlarla bir araya geldikleri anlarda gösterdikleri tepkiler ve alaycı tavırlarının niyetlerini ortaya koyduğuna dikkati çeken Uçak, şöyle konuştu:

"Menfezde adeta bir fare gibi yakalananın daha sonra 'Hero' tişörtü giyerek, kendisini kahraman ilan etmesi de suçluluk psikolojisini bastırmanın ve kendi örgütleriyle hareket ettiklerinin göstergesidir. Bu davanın sonuçlanması FETÖ'nün çöküşünde en büyük etken olacaktır. İnsanların sinirlerini bozmak için çirkin savunmalar ve delilleri inkar ederek ellerinden geleni yapıyorlar. Sanıkların akşamına tahliye olacakmış gibi bir tavır sergilemeleri tamamen suçluluk psikolojisinden kaynaklanıyor."



