Davut Güloğlu'nun hakaret davası

İSTANBUL (AA) - Şarkıcı Davut Güloğlu'nun, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na hakaret iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın dosyasının Uzlaştırma Bürosuna gönderilmesine karar verildi.

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, sanık Davutoğlu ile taraf avukatları katıldı. Duruşmaya, şikayetçi Sıla Gençoğlu gelmedi.

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Güloğlu, aylık gelirinin 5 bin lira olduğunu belirtti. Kimlik tespitinin ardından Güloğlu, savunmasını yapmaya başladığı sırada, avukatı ile hakim arasında tartışma yaşandı.

Sanık avukatı Emrullah Gözcü'nün, müvekkilinin bir sözünün tutanağa yanlış geçirildiğini belirtmesi üzerine hakim Ahmet Duymaz, avukatın sorguya müdahale ettiğini söyledi. Gözcü de hakimin, savunmasına müdahalede bulunduğunu ifade etti. Hakim Duymaz, daha sonra avukatın her söylediği ifadeyi tutanağa yazdırdı. Sanık Güloğlu, avukat ile hakimin tartışmasına "Burada oyun mu oynanıyor? Beni neden çağırdınız?" diyerek tepki gösterdi.

Tartışmanın ardından savunmasına yeniden başlayan sanık Güloğlu, "hakaret" iddiasını kabul etmedi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen mitingde bir muhabirin sorusu üzerine, vatan hainlerine yönelik "İstemeyen gitsin." dediğini dile getiren Güloğlu, Sıla Gençoğlu'na karşı doğrudan bir beyanı olmadığını, söylemlerinin genel ifadeler içerdiğini aktardı.

Sanığın savunmasını tamamlamasının ardından avukat Gözcü ile hakim Duymaz arasında yeniden tartışma yaşandı. Tartışma, hakim tarafından tutanağa şu şekilde yazdırıldı:

"Sanık avukatı 5 dakika sabırla dinlenildi. Aynı şeyleri 4. kez tekrar ettiği, yeni bir şey söyleyip söylemediği sorulduğunda müdahale etti. 'Var mı başka bir şey?' denildiğinde 'Yoooo...' dedi. Sanık ellerini kaldırdı 'Allah'ım.' dedi. Bunu yazdırırken de bunun yazılmasına fırsat vermeyecek şekilde konuşmasını sürdürdü. Elini, parmağını kaldırarak, sallayarak 'Benimkileri de tutanağa geçeceksin.' dedi."

Bu tartışmanın ardından söz alan müşteki Sıla Gençoğlu'nun avukatı, müvekkilini bir sonraki celse hazır edeceklerini ve davaya katılmak istediklerini söyledi.

Mahkeme hakimi, dosyanın Uzlaştırma Bürosuna gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, 7 Ağustos'ta düzenlenen Yenikapı mitingine katılıp katılmayacağına ilişkin bir soru üzerine, "Darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum." demişti. Sıla, bu sözlerinin sorulduğu Davut Güloğlu'nun ifadeleri üzerine şarkıcı hakkında şikayetçi olmuştu.

Şikayet üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Davut Güloğlu hakkında "basın-yayın yoluyla hakaret" suçundan 4 aydan, 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.