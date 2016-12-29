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Davutpaşa'da doğalgaz patlaması

- Tozkoparan'daki bir dairenin balkon kısmındaki kombide gaz sıkışmasından kaynaklı meydana gelen patlamada maddi hasar oluştu

Davutpaşa'da doğalgaz patlaması

İSTANBUL (AA) - Davutpaşa'da bir evde doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Tozkoparan Mahallasi Cömertkent Sitesi'nde 12 katlı apartmanın 10. katında bir dairenin balkon kısmındaki kombide gaz sıkışmasından kaynaklı doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada yaralanan olmazken dairede maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, İGDAŞ ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliği alırken İGDAŞ ekipleri binanın doğalgazını kesti.

İtfaiye ekiplerinin dairede incelemesi devam ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
DavutpaşaDOĞALGAZİGDAŞ
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