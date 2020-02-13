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"Dayanışma Gecesi"ne hazırlanıyorlar

Türkiye'nin en köklü kurumlarından  biri olan Ortak Yaşamı Geliştirme  Vakfı ''Dayanışma Gecesi'ne'' hazırlanıyor.

"Dayanışma Gecesi"ne hazırlanıyorlar
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Vakfın kurucularının ve önemli isimlerinin katılacağı gecede barış içinde ortak yaşam mesajları verilecek. 
 
Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı  Yönetim Kurulu Başkanı  Yusuf Doğan'ın açılış konuşması ile başlayacak geceye sendikacılar, gazeteciler, iş dünyasının önemli isimleri ve sivil toplum önderlerinin katılması bekleniyor. 
 
Gecede Vakfa bugüne kadar destek olmuş önde gelen isimlere şükran plaketi takdim edilecek. Gece halk müziğinin duayen ozanlarından Rahmi Saltuk'un  söyleyeceği türkülerle noktalanacak. 


 

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Anahtar Kelimeler:
Ortak Yaşamı Geliştirme VakfıDayanışma GecesiYusuf Doğan
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