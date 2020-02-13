"Dayanışma Gecesi"ne hazırlanıyorlar

Vakfın kurucularının ve önemli isimlerinin katılacağı gecede barış içinde ortak yaşam mesajları verilecek.



Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Doğan'ın açılış konuşması ile başlayacak geceye sendikacılar, gazeteciler, iş dünyasının önemli isimleri ve sivil toplum önderlerinin katılması bekleniyor.



Gecede Vakfa bugüne kadar destek olmuş önde gelen isimlere şükran plaketi takdim edilecek. Gece halk müziğinin duayen ozanlarından Rahmi Saltuk'un söyleyeceği türkülerle noktalanacak.



