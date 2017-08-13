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Dayı-yeğenin kullandığı otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

- Erzincan'ın Kemah ilçesinde çarpışarak şarampole devrilen 2 otomobildeki dayı öldü, yeğeninin de olduğu 2 kişi yaralandı

Dayı-yeğenin kullandığı otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemah ilçesinde dayı ve yeğeninin kullandığı iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bekir Şişman (35) idaresindeki 06 E 9909 plakalı otomobil, Kemah-Refahiye karayolunda, önünde giden yeğeni Salih Bahadır'ın (19) kullandığı 24 ED 098 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan her iki otomobil şarampole devrildi.

Kazada, dayı Bekir Şişman ve yeğeni Salih Bahadır ile yanındaki Mehmet Güneş (17) yaralandı.

Bu kişilerden Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen Şişman, yolda hayatını kaybetti.

Bahadır ile Güneş ise Kemah Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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