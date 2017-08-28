Dayı yeğenini uykuda öldürdü GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kişi, uykuda olan yeğenini tabancayla öldürdü. Ablasının Merkez Şahinbey ilçesi Abdulhamithan Mahallesi'ndeki evinde misafir olarak kalan Yunus Emre Y. (32), gece henüz belirlenemeyen bir nedenle, uyuyan yeğeni...

28 Ağustos 2017 Pazartesi 12:32