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Dayı yeğenini uykuda öldürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kişi, uykuda olan yeğenini tabancayla öldürdü. Ablasının Merkez Şahinbey ilçesi Abdulhamithan Mahallesi'ndeki evinde misafir olarak kalan Yunus Emre Y. (32), gece henüz belirlenemeyen bir nedenle, uyuyan yeğeni...

Dayı yeğenini uykuda öldürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kişi, uykuda olan yeğenini tabancayla öldürdü.

Ablasının Merkez Şahinbey ilçesi Abdulhamithan Mahallesi'ndeki evinde misafir olarak kalan Yunus Emre Y. (32), gece henüz belirlenemeyen bir nedenle, uyuyan yeğeni Murat Koska'ya (18) tabancayla ateş ederek kaçtı.

Silah sesleriyle uyanan aile durumu jandarma ve sağlık görevlilerine bildirdi. Eve gelen sağlık görevlileri, Koska'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Koska'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, jandarma ekipleri katil zanlısı Yunus Emre Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Abdulhamithan MahallesiCinayetDayı YeğenŞahinbey
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