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DBP'li 7 eski belediye meclis üyesi gözaltına alındı

- Batman'da İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan DBP'li 7 eski belediye meclis üyesi yakalandı

DBP'li 7 eski belediye meclis üyesi gözaltına alındı

BATMAN (AA) - Batman'da İçişleri Bakanlığ'nca görevden uzaklaştırılan Demokratik Bölgeler Partili (DBP) 7 eski belediye meclis üyesi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DBP'li 7 eski belediye meclis üyesi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Sağlık kontrolünün geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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BatmanDBPOperasyonTerör
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