DBP'li belediye başkanına "PKK üyeliği"nden 20 yıl hapis istemi - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan eski Kayapınar Belediye Başkanı Mehmet Ali Aydın hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı - İddianamede, Aydın'ın terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda sözde "özerlik" ilan edilmesiyle ilgili DTK bünyesinde karar alma organı içerisinde "yönetici" konumda faaliyetlerde bulunduğunun belirlendiği belirtildi - İddianameden: - "Aydın'ın terör örgütü PKK/KCK'nın hiyerarşik yapısına dahil olduğu, örgütün amacı olan suçun gerçekleştirilmesi için kendisine verilen talimat ve çağrılara uyarak hareket ettiği gerekçesiyle örgüt üyesi olduğu anlaşılmıştır"

30 Aralık 2016 Cuma 12:53