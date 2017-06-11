DBP'li belediye PKK'lı teröristler için köprü yaptırmış

VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde yerleşim yeri bulunmayan Körüklü Vadisi'nde DBP'li belediye döneminde yaptırılan köprü, "PKK'lı teröristler için yapıldığı" gerekçesiyle yerinden söküldü.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Körüklü Vadisi'nin çıkışındaki Çatak Çayı'na DBP'li Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 450 bin lira harcanarak yaptırılan köprü, İçişleri Bakanlığı'nca "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirilen Kaymakam Hacı Asım Akgül'ün talimatıyla kaldırıldı.

"Bu köprü teröristlerin talimatıyla yapılmış"

Köprünün kaldırılması işlemini yerinde takip eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Akgül, yaptığı açıklamada, Körüklü Vadisi'nde herhangi bir vatandaşın yaşamadığını ve yerleşim yerinin bulunmadığını söyledi.

"Çünkü bu köprü direkt teröristlerin talimatı ile yapılmış." diyen Akgül, "Körüklü Vadisi zaten bizim bölgemizde terörün yuvalandığı bir vadi. Yerleşim alanı yok. Herhangi bir vatandaşımız yaşamıyor. Sadece teröristler orada mağaralarda ve boşaltılmış bir eski yerleşim yerinde toplandıkları bir merkez olarak kullandıkları bu vadiye teröristlerin talimatı ile eski büyükşehir belediyesi tarafından maalesef vatandaşlarında talebi olmadan yaklaşık 450 bin liralık bir maliyetle fotoğraf çekmelik güzel bir köprü yapmışlar." ifadesini kullandı.

Köprünün bulunduğu bölgede fizibilite çalışması yaptıklarını anlatan Akgül, "Köprüyü nasıl kaldırabiliriz ve ne amaçla kullanabiliriz diye çalışma yaptık. İlçede 3 köprümüz var bunların yüzlerine bakılmıyor ama teröristler için fotoğraf çekmelik köprü yapmışlar. Bizde bu milletin hakkı olan köprüyü merkeze taşıyarak 3 köprümüzün güçlendirilmesi ve çevre düzenlemesi şeklinde tüm parçalarını kullanacağız." diye konuştu.

"Sipariş usulü eski köprü yaptırmışlar"

Bölgeden söktükleri köprüyü farklı şekilde kullanacaklarını, böylece milletin parasını israf etmeden yine millet için kullanacaklarını kaydeden Akgül, şunları söyledi:

"Körüklü Vadisi stratejik bir yer aynı zamanda teröristler açısından kuzey Irak'tan Faraşin Yaylası'ndan gelip oradan da Körüklü'de toplanıp bölgemizdeki bütün terör eylemlerinin yuvasıdır burası. Hem Çatak ilçe merkezine saldırılarını buradan yapıyorlar hem de Bahçesaray'a yapılan saldırılar olsun yine Van'a yapılan saldırılardan bu bölgeden yine Bitlis Hizan'a kadar toplanıp buradan dağıldıkları bir vadi. Teröristler bu vadiyi stratejik olarak gördükleri için sipariş usulü eski DBP'li belediyelere talimat verip kendilerine bu köprüyü yaptırmışlar. Bizde bu köprüyü tespit ettik. Bizim vatandaşımıza hiçbir faydası olmuyor sadece teröristler faydalanıyor."

"Gelin devletin şefkatli kollarına teslim olun"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Akgül, yaklaşık iki hafta önce terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini anımsatarak, şöyle dedi:

"2 F-16 uçağımız ve insansız hava aracımızın aldığı görüntüler ile istihbari bilgileri toplayarak yapılmış olan operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildi. Ben buradan bütün PKK'lı teröristlere sesleniyorum, artık gelin devletin şefkatli kollarına teslim olun. Çünkü bizim milletimizin sinesi geniştir. Eğer pişman olmuşsa ne ise cezası suça karışmışsa cezasını çeker hiçbir suça karışmamışsa da zaten etkin pişmanlık yasasından yararlanarak serbest kalmakta. Bunların gittiği yol yol değil. 40 yıldır aynı yoldan gittiler ve çoğu 40 yaşını göremeden ölüp gitti. Eğer pişmanlık duyuyorlarsa devletimizin şefkatli kollarında onlara da yer vardır. Gelip teslim olurlarsa kendileri de yaşamaya devam ederler."