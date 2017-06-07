DBP'li belediyenin borcunu yeni yönetim ödüyor

VAN (AA) - CEMAL AŞAN/NECAT HAZAR - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, alacaklı esnafa 200 milyon lira ödeme yaparak, DBP'li belediye döneminden kalan borçları ödemeyi sürdürüyor.

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın yerine, KHK kapsamında Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali İbrahim Taşyapan'ın talimatıyla hizmetler yürütülüyor.

Önceki dönemden devralınan yaklaşık 1 milyar liralık borcun tamamını yapılandıran yeni belediye yönetimi, aynı zamanda belirlenen ödeme takvimine göre yılbaşından 15 Mayıs'a kadar esnafa 200 milyon lira ödeme yaparak DBP'li belediye yönetiminin borçlarını eritmeye başladı.

Ekonomiye katkı sağlamak ve inşaat sektörünü canlandırmak amacıyla yeni konut alanları belirleyen belediye, imar tadilat projelerini de onaylayarak ekonomiye katkı sundu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente en iyi hizmeti kazandırmak için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

Van'ın kısa vadede yapılması gereken işlerinin yanı sıra orta ve uzun vadede de hizmet ve yatırımlara, bütüncül bir plana ihtiyacının olduğunu vurgulayan Yalçın, bu nedenle kamusal alanların, hükümet konağının, kültür merkezlerinin, otogarın, otellerin yapılacağı yerleri yeniden planladıklarını söyledi.

- "İnşaat sektörü ekonominin lokomotifi

Önemli mimarlar tarafından bu projeyle ilgili çalışmanın yapıldığını aktaran Yalçın, imar ve şehircilik açısından park ve rekreasyon planlamasında kentin en büyük sermayesi ve zenginliği olan Van Gölü çevresinin akla gelen ilk yer olduğunu vurguladı.

Yalçın, Van Gölü'ne kıyısı bulunan belediyelerle birlikte kente yakışan bir sahil rekreasyon projesi hayata geçireceklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Kentin merkezi dediğimiz İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde konut ve ticaret alanlarının şehrin dışına taşınması lazım. Belirlenen alanlarda toplu yaşam merkezlerinin kurulması lazım. Bu amaçla güney-kuzey istikametinde birkaç yer tespit ettik. İnşaat sektörü 200'ün üzerindeki sektörün lokomotifi durumunda. Bu sektörlere de hareket vereceği için çok sayıda müteahhit konut yeri üretimi için bize müracaat ediyor. Belirlediğimiz alanları kamuoyu ile paylaşacağız. İmar açısından da bu kent deprem sıkıntısı geçirdiği için yıkılan yerlerin konut ihtiyacını karşılamak üzere bir çok yerde imar tadilatlarının önünü açtık. Bizde şu anda bekleyen dosya kalmadı. Bu da kentimizin ekonomisi açısından önemli bir çalışma."

- Mahalle yollarına 211 milyon lira

Göreve başladığı günden bu yana bütün ilçeleri ziyaret ederek, muhtarlarla görüşmeler gerçekleştirdiğini söyleyen Yalçın, yaşanan çağda insanların çamurlu ve bozuk yollardan şikayetçi olmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Kentteki tüm yolların onarılması ya da asfaltlanması konusunda gerekli planlamaları yaptıklarını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Kırsal kesimdeki yollar için 211 milyon liralık yatırım bütçesi ayırdık. Son iki ay içinde 14 ilçenin tamamında muhtarlarımızla toplantı yaptık. Bütün köylerin ve bağlı mezraların eksiklerini tespit ettik. En büyük eksiklik yol. Yolların hemen hemen hepsinin bakıma ihtiyacı var. Bütün ilçelerimizdeki kırsal mahallelerin yolu sıcak asfalt olacak şekilde ihalelerini bitiriyoruz. Bu yıl yol açısından ulaşmadığımız, dokunmadığımız mahalle kalmayacak. 211 milyon liralık yatırım bütçesini burada kullanacağız. DAP, DAKA, İller Bankası, İçişleri Bakanlığı, SODES gibi bir çok kuruluşumuz Van'a ve diğer illerimize projeler karşılığında yardım yapıyor. Her konuda destek verilebiliyor. Bu desteklerden tam anlamıyla yararlanabilmek amacıyla proje hazırlayacak bir daire başkanlığı kurduk."

Van'ın sahip olduğu köklü geçmişini gelecek nesillere aktarmak için projeler hazırladıklarını belirten Yalçın, geleneksel kültürün önemli parçalarından biri olan mehter takımı projesini de Van'da ilk kez başlattıklarını söyledi.

Yalçın, takımda yer alacak kişileri belirlediklerini ve provalara başladıklarını hatırlatarak, kıyafetlerin temin edilmesinin ardından kentin ilk kez mehter takımına kavuşacağının müjdesini verdi.

- 838 milyon lira hizmete dönüşecek

Kentteki vatandaşların uzun zamandır gündeme getirdiği raylı sistem konusunda da master plan hazırlanması için ihale hazırlığı yaptıklarını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"VASKİ Genel Müdürlüğümüzün bu yılki bütçesi 175 milyon lira, 663 milyon lira da Büyükşehir Belediyemizin. Bu, önemli bir para. Bu paralar sadece 2017 yılında hizmet olarak vatandaşlara dönecek. Büyükşehir Belediyesi, VASKİ ve belediyeye bağlı Mavi Kent AŞ ile vatandaşa yapılan borç var. Çok sayıda vatandaşımız bu konuda beklenti ve sıkıntı içinde. Hemen hemen hepsini yapılandırdık. Yılbaşından 15 Mayıs'a kadar vatandaşlara nakit olarak 200 milyon lira ödeme yaptık. Bu para birkaç ay içinde Van'ın ekonomisine can suyu gibi nakit girdisi sağladı. Bu, huzurla oluyor. Terör korkusu olmayınca, devletin desteğiyle depremin sıkıntıları aşılınca hayat normale dönmüş durumda."



