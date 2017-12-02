DBP'lilerin de bulunduğu sanıklara

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla haklarında dava açılan aralarında DBP İl ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 5 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında kamu davası açılan tutuklu sanıklar DBP Şanlıurfa İl Başkanı Celal Babacan, DBP Siverek İlçe Başkanı Sedat Çelik, İbrahim Dodanlı, Servet Kaplan ve Mahmut Yaşar ile avukatı katıldı.

Sanıklar savunmalarında terör örgütü propagandası yapma kasıtlarının olmadığını iddia etti.

Esas hakkındaki mütalaasını veren cumhuriyet savcısı da sanıkların aleni bir şekilde terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptıkları sabit görüldüğünden cezalandırılmalarını talep etti.



Mahkeme heyeti, Babacan'a 2 yıl 6 ay, Çelik'e 10 ay, Dodanlı, Kaplan ve Yaşar'a ise 1'er yıl 10'ar ay ceza verdi.