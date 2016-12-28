DEAŞ ile mücadelede bin 654 Peşmerge hayatını kaybetti

SÜLEYMANİYE (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede şu ana kadar bin 654 Peşmerge'nin hayatını kaybettiğini, 9 bin 707'sinin ise yaralandığını belirtti.

Peşmerge Bakanlığı'na bağlı Askeri Sağlık Kurumları Genel Müdürü Şemal Cebar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ ile 10 Haziran 2014 tarihinden bu yana çıkan çatışmalarda bin 654 Peşmerge şehit olurken, 9 bin 707'si ise yaralandı." bilgisini paylaştı.

Çatışmalarda kaybolan Peşmergelerin sayısına da değinen Cebar, "Son iki buçuk yıl içerisinde 62 Peşmerge ise çatışma sırasında kayboldu. Akıbetleri hakkında herhangi bir bilgi yok." dedi.

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunda sağlık ekiplerinin de ön cephelerde hazır bulunduğunu belirten Cebar, "Bu operasyonda iki sağlık görevlimiz hayatını kaybetti diğer ikisi ise yaralandı. Şu anda 127 sağlık görevlimiz sahada mevcut." diye konuştu.



