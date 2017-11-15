DEAŞ ile PYD/YPG arasındaki anlaşma

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, terör örgütleri DEAŞ ile PYD/YPG'nin Rakka'daki anlaşmasına ilişkin, "Söz konusu anlaşma, bir terör örgütüyle mücadelenin başka bir terör örgütüyle yürütülmesi halinde bu terör örgütlerinin eninde sonunda birbiriyle iş birliğine gideceği gerçeğinin yeni bir örneği olmuştur." açıklamasını yaptı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'nin güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Güçleri'nin, Rakka'nın DEAŞ terör örgütünden temizlenmesine yönelik harekat sürerken DEAŞ'la anlaşarak, çok sayıda DEAŞ'lı teröristi Rakka'dan tahliye etmesinin son derece vahim ve ibret verici bir gelişme olduğu" belirtildi.



Terör örgütü PYD/YPG'nin Suriye'deki amacının DEAŞ'a karşı mücadele etmek değil sahada gayrimeşru "oldubittiler" yaratmak, toprak işgal etmek ve buralarda demografik yapıyı değiştirmek olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Söz konusu anlaşma, bir terör örgütüyle mücadelenin başka bir terör örgütüyle yürütülmesi halinde bu terör örgütlerinin eninde sonunda birbiriyle iş birliğine gideceği gerçeğinin yeni bir örneği olmuştur.



DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ve ABD Savunma Bakanlığı sözcüleri tarafından konu hakkında yapılan açıklamalarda, söz konusu anlaşmanın varlığının inkar edilmemesinden, tersine bu anlaşmaya 'saygı duyulduğunun' görülmesinden de esef duyulmuştur."



ABD Savunma Bakanlığı sözcülerinden Eric Pahon, terör örgütü PKK/PYD'nin Rakka'yı terk etmeleri için DEAŞ ile gizli anlaşma yaptığı haberlerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşmanın parçası olmadıkları ancak buna saygı duyduklarını bildirmişti.



AA muhabirlerinin geçen ay ortalarında yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, PKK/PYD, DEAŞ ile süren bir haftalık görüşmelerin ardından örgütün yerli teröristlerinin Rakka'yı terk etmesine izin vermiş ve söz konusu teröristler Deyrizor'un kırsal kesimlerine tahliye edilmişti.