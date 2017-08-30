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DEAŞ karşıtı koalisyondan DEAŞ konvoyu açıklaması

- ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye-Lübnan sınırından Suriye'nin doğusuna doğru taşınan DEAŞ militanlarını vurabileceğini açıkladı - Koalisyon açıklamasından: - "DEAŞ küresel bir terör örgütüdür ve başka birileriyle anlaşmak için teröristleri bir yerden başka bir yere taşımak kalıcı bir çözüm değildir"

DEAŞ karşıtı koalisyondan DEAŞ konvoyu açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon; Hizbullah, Suriye rejimi ve DEAŞ arasındaki anlaşma gereği Lübnan sınırından Suriye'nin doğusuna doğru ilerleyen DEAŞ konvoyu dahil tespit ettikleri her yerde terör örgütü unsurlarını vurabileceklerini bildirdi.

Koalisyon Sözcülüğü, AA muhabirinin, Suriye-Lübnan sınırından Suriye'nin doğusuna doğru hareket eden DEAŞ konvoyu hakkındaki sorusu üzerine yazılı açıklamada bulundu.

Koalisyon açıklamasında Hizbullah, Suriye rejimi ve DEAŞ arasında yapılan ve Lübnan-Suriye sınırındaki örgüt unsurlarının otobüslerle Suriye'nin doğusuna taşınmasını öngören anlaşmanın tarafı olunmadığına dikkat çekildi.

Açıklamada, "DEAŞ küresel bir terör örgütüdür ve başka birileriyle anlaşmak için teröristleri bir yerden başka bir yere taşımak kalıcı bir çözüm değildir. Bu tam da koalisyonun Suriye'deki askeri eylemlerinin neden gerekli olduğunu ispatlıyor." ifadesine yer verildi.

- Konvoya giden DEAŞ araçları vuruldu

Söz konusu konvoyun koalisyon tarafından henüz vurulmadığı, sadece konvoya doğru ilerleyen ve DEAŞ'a ait olduğu tespit edilen bazı araçların vurulduğu belirtilen açıklamada, daha fazla DEAŞ militanı taşınmasını engellemek için konvoyun yolu üzerinde Ebu Kemal ile Hamayma bölgesi arasındaki yolun vurulduğu bildirildi.

Daha önce Hizbullah, Suriye rejimi ve DEAŞ'ın, Lübnan-Suriye sınırındaki DEAŞ militanlarının otobüslerle Suriye'nin Irak sınırında DEAŞ kontrolündeki bölgelere gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardıkları açıklanmıştı.

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