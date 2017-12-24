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DEAŞ mağduru 24 kişilik ailenin eski dükkanda zorlu yaşamı

- Irak'ın Telafer şehrinden Adana'ya gelen 24 nüfuslu Türkmen aile, kalabalık olmaları nedeniyle bütçelerine uygun ev bulamayınca kiraladıkları eski bir iş yerinde zorluklarla yaşamaya çalışıyor - Türkmen Havdi: - "Soba yakamıyoruz. Böyle geçiniyoruz. Ben yaşlıyım, kardeşim hasta. İki çocuk yevmiyeyle eve para getiriyor. Türk kardeşlerimiz bir süre bize destek verirlerse kendimizi toparlarız"

DEAŞ mağduru 24 kişilik ailenin eski dükkanda zorlu yaşamı

ADANA (AA) - ÖMER FANSA - Irak'ın Telafer şehrinden Adana'ya gelen 24 nüfuslu Türkmen aile, kalabalık olmaları nedeniyle bütçelerine uygun ev bulamayınca içinde soğuk hava deposu da bulunan eski dükkanda zorluklarla yaşam mücadelesi veriyor.

Telafer'den DEAŞ nedeniyle yaklaşık bir yıl önce ayrılmak zorunda kalan 24 kişilik Türkmen aile, geldikleri Adana'da kalabalık olmaları nedeniyle bütçelerine uygun ev bulamadı.

Eş ve çocuklarıyla çareyi eski bir dükkanı 900 liraya kiralamakta bulan 63 yaşındaki Abdulrahim ve 48 yaşındaki Haşim Havdi kardeşler, 80 metrekarelik iş yerinde kendilerince yaptıkları düzenlemelerle yaşamaya başladı.

Baca çıkışı olmadığından soba yakamadıkları, mutfak ve banyosu da olmayan iş yerinde soğukla mücadele eden aile, yardımseverlerin desteğiyle hayatını sürdürüyor.

Aile bireylerinden Abdulrahim Havdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ nedeniyle kaçtıkları Irak'tan bir yıl sürede Türkiye'ye ancak gelebildiklerini, bu süreçte mal varlıklarını kaybettiklerini söyledi.

Adana'ya 2 ay önce gelip akrabalarını bulduklarını ifade eden Havli, "Adana'ya geldik. Nüfus kalabalık, kimse ev vermiyor. Bulduklarımız da çok para istedi, o kadar paramız yok. Allah razı olsun buranın sahibi 'sormadı, kalın burada, sıkışın' dedi, kiraladı. Biz de bazı yerlerini onardık, oturmaya başladık."dedi.

Kiraladıkları dükkanda soğuk hava deposu olarak kullanılan iki odanın da olduğunu belirten Havli, "Soğuk hava deposu kısımların kapılarını açmadık, koku var. Dükkanın kalan kısımları bize yeter. Isınma yok. Soba yakamıyoruz. Böyle geçiniyoruz. Ben yaşlıyım, kardeşim hasta. İki çocuk yevmiyeyle eve para getiriyor. Türk kardeşlerimiz bir süre bize destek verirlerse kendimizi toparlarız. Sağ olsunlar zaten çok yardım ettiler." diye konuştu.

- Türkmenlere gönüllülerden destek

Adana Türkmen Gönüllüleri üyesi Abdulbaki Sıray da sosyal medya üzerinde örgütlenip, zor durumdaki Türkmenleri bulup yardımlarda bulunduklarını belirtti.

Havdi ailesinin mağdur olduğunu, zorluk içinde yaşadıklarını ifade eden Sıray, "Burası iki odadan oluşuyor. Odanın birinde hiç elektrik yoktu. Isınma, barınma, halı, herhangi bir mutfak eşyaları yoktu. Biz buraya halı, gıda kıyafet yardımı yapmaya başladık. Burası dükkan olduğu için banyo mutfak gibi kısımlar yok. Ailenin ihtiyaçları konusunda gönüllülerin yardımları önem taşıyor." dedi.

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AdanaDEAŞTelaferTürkmen
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