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DEAŞ Peşmergeye saldırdı: 3 ölü, 14 yaralı

ERBİL (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük ve Diyala kentlerinde düzenlediği saldırılarda 3 Peşmergenin öldüğü, 14 Peşmergenin yaralandığı bildirildi.Kerkük'teki Peşmerge komutanlarından Kamuran Muhammed, AA muhabirine yaptığı...

DEAŞ Peşmergeye saldırdı: 3 ölü, 14 yaralı

ERBİL (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük ve Diyala kentlerinde düzenlediği saldırılarda 3 Peşmergenin öldüğü, 14 Peşmergenin yaralandığı bildirildi.

Kerkük'teki Peşmerge komutanlarından Kamuran Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın sabaha karşı kentin güneyindeki Dakuk ilçesinde bulunan cephelerine saldırması sonucu 3 Peşmergenin hayatını kaybettiğini, 12'sinin yaralandığını söyledi.

Muhammed, yaralıların ambulanslarla en yakın sağlık merkezine sevk edilerek tedavi altına alındığını aktardı.

Öte yandan Diyala'ya bağlı Celavla kasabasında da 2 Peşmergenin daha önce DEAŞ tarafından yere tuzaklanan mayına basması sonucu yaralandığı kaydedildi.

Kerkük'ün batısında yer alan Havice ilçesiyle ona bağlı 4 kasabayı Haziran 2014'ten bu yana elinde tutan DEAŞ, Diyala'da ise çok geniş bir alana sahip Hemrin Dağları ve çevresindeki kırsal bölgelerde yerin altına kazdığı tünellerin içerisinde gizleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞDiyalaErbilIrakKerkük
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