Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam AB Balıkesir istanbul
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı

DEAŞ peşmergeye saldırdı: 3 yaralı

SALAHADDİN (AA) - Irak'taki Salahaddin vilayetinin Tuzhurmatu ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 3 peşmergenin yaralandığı belirtildi. Saldırıya ilişkin AA muhabirine konuşan Salahaddin İl Meclisi Üyesi Mehdi Taki, "Tuzhurmatu...

DEAŞ peşmergeye saldırdı: 3 yaralı

SALAHADDİN (AA) - Irak'taki Salahaddin vilayetinin Tuzhurmatu ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 3 peşmergenin yaralandığı belirtildi.

Saldırıya ilişkin AA muhabirine konuşan Salahaddin İl Meclisi Üyesi Mehdi Taki, "Tuzhurmatu ilçesinin Zerge Bölgesi'ndeki peşmerge mevzilerine DEAŞ tarafından yapılan saldırısı sonucu çıkan çatışmada 3 peşmerge yaralandı." ifadelerini kullandı.

Çatışmaların Zerge'de şiddetli bir şekilde devam ettiğini belirten Taki, DEAŞ'ın saldırılarının püskürtülmesi için bölgeye peşmerge sevk edildiğini söyledi.

Terör örgütü DEAŞ'ın 3 yıldır elinde tuttuğu Kerkük'ün Havice ilçesinden saldırdığını aktaran Taki, son iki hafta içerisinde saldırıların yoğunluk kazandığını kaydetti.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DEAŞKerkük
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5