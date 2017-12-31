DEAŞ ve Esed'den kaçan binlerce ailenin İdlib'e göçü sürüyor

İDLİB (AA) - EŞREF MUSA/BURAK KARACAOĞLU - Suriye'de terör örgütü DEAŞ ve Beşşar Esed rejiminden kaçan binlerce ailenin, İdlib'in kuzeyindeki kamplara göçleri sürüyor.

Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinin kuzey kırsalı ile İdlib'in güney kırsalı arasındaki bölgelerde yaşanan yoğun çatışmalar ve hava saldırıları, sivillerin İdlib'in kuzey kırsalındaki Türkiye sınırına yakın sığınmacı kamplarına göçmesine yol açtı.

Terör örgütü DEAŞ, ekim ayında Hama'nın doğu kırsalında muhaliflerin ve rejim karşıtı grupların kontrolündeki onlarca bölgeyi ele geçirdi. Hama’nın kuzeydoğu kırsalına geçen DEAŞ, bölgedeki muhaliflerle yoğun çatışmaya girdi.

Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, binlerce aile, çatışmalar yüzünden İdlib'in güney kırsalındaki Sincar beldesi ve çevresindeki bölgelere sığındı.

Rejim güçlerinin ve destekçilerinin son 10 gündür Sincar beldesi ve çevresindeki bölgeleri savaş uçaklarıyla yoğun bir şekilde hedef almasının ardından, ikinci göç dalgasında yaklaşık 6 bin 500 aile İdlib'in sınır bölgesindeki sığınmacı kamplarına ulaştı.

Muhaliflerin kontrolündeki bölgeye göçler devam ediyor.

- "İnsanlar korkudan yanlarına hiçbir şey alamadan kaçtı"

Doğu Hamalı Hac Abbud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atme'deki kampa perşembe günü ailesiyle ulaştığını söyledi.

Terör örgütü DEAŞ ile rejim yüzünden evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirten Hac Abbud, "İnsanlar korkudan yanlarına hiçbir şey alamadan kaçtı. İdlib'in güney kırsalındaki Sincar beldesine sığındı." dedi.

DEAŞ'ın bölgeyi ele geçirmesinin ardından 120 köyden ilk etapta binlerce ailenin çıktığına işaret eden Hac Abbud, "Sincar'dan daha güvenli bulduğumuz Atme kamplarına geldik. 20 dönümlük arazide en az 300 aile barınıyor. Her gün saat başı yeni gelenler oluyor. Kuracak kamp için çadır yok, olsa bile boş yer yok." diye konuştu.

- Kamplarda ısınma sorunu gittikçe artıyor

Doğu Hamalı Muhammed El Casım, soğuk havalardan dolayı çadırlarda ısınma sorunu yaşadıklarını kaydederek "Isınma sorunu trajik bir duruma dönüştü. Kampta yaşlılar, çocuklar ve hamilelerin ısınması için çadırlardan arta kalan kumaşları veya topladıkları ikinci el elbiseleri yakarak ısınmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Baba Halef El Casım ise yardım kuruluşlarına seslenerek "Kar yağışı yıl başından sonra başlayacak diyorlar. Çadır, soba, mazot, odun ve kömüre ihtiyacımız var." dedi.



