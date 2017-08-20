Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ASELSAN ROKETSAN Sıcak
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda
TOKİ, İstanbul'da bin 892 konutu kurayla satacak
TOKİ kurayla konut satıyor
İşte yeni emniyet müdürleri
İşte emniyetteki atamalar
Dev domates ilgi çekiyor
Dev domates ilgi çekiyor
Ulaşımda havalı büyüme
Ulaşımda havalı büyüme

DEAŞ zanlısı Rus yakalanmadan önce annesiyle buluşmuş

- Adana'da, İncirlik Üssü ile Alevi dernekleri ve vatandaşlara yönelik eylem arayışında olduğu iddiasıyla tutuklanan Rus zanlının, yakalanmadan önce kaldığı otelde annesiyle buluştuğunu gösteren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Annenin, oğlunu terör örgütünün elinden kurtarmak istediği ancak başarılı olamayınca evlatlıktan reddettiği öne sürüldü

DEAŞ zanlısı Rus yakalanmadan önce annesiyle buluşmuş

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda İncirlik Üssü ile Alevi dernekleri ve vatandaşlara yönelik eylem arayışında olduğu gerekçesiyle yakalanıp tutuklanan Rus şüphelinin yakalanmadan önce kaldığı otelde annesiyle buluşmagüvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonel çalışmalarda gözaltına alınıp tutuklanan Rusya vatandaşı Renat Bakiev hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, zanlının kaldığı otelde yakalanmadan kısa süre önce annesi Nail Bakiev ile buluştuğu belirlendi.

Buluşmanın güvenlik kamerası tarafından da görüntülendiği tespit edilirken, 9 saniyelik görüntüde, anne ve oğlunun başka birinin de bulunduğu odada bir araya geldikleri görüldü.

Görüşmede, anne Nali Bakiev'in oğlunu terör örgütünün elinden kurtarmak için ikna etmeye çalıştığı ancak oğlunun tepkisiyle karşılaştığı, bunun üzerine annenin oğlunu evlatlıktan reddettiğini öne sürüldü.

Anne Bakiev'in oğluyla bir süre görüştükten sonra oteli terk ettiği belirlendi.

Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda İncirlik Üssü ile Alevi dernekleri ve vatandaşlara yönelik eylem arayışında olduğu iddia edilen Rusya vatandaşı Renat Bakiev gözaltına alınıp 10 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Şüphelinin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olmak", Tekirdağ Sulh Ceza Hakimliğince de "tehdit" suçundan arandığı tespit edilmişti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AdanaAnne Nail BakievBuluşmaGüvenlik KamerasıOtelTerör örgütü DEAŞZanlı Renat Bakiev
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5