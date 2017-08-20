DEAŞ zanlısı Rus yakalanmadan önce annesiyle buluşmuş

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda İncirlik Üssü ile Alevi dernekleri ve vatandaşlara yönelik eylem arayışında olduğu gerekçesiyle yakalanıp tutuklanan Rus şüphelinin yakalanmadan önce kaldığı otelde annesiyle buluşması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonel çalışmalarda gözaltına alınıp tutuklanan Rusya vatandaşı Renat Bakiev hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, zanlının kaldığı otelde yakalanmadan kısa süre önce annesi Nail Bakiev ile buluştuğu belirlendi.

Buluşmanın güvenlik kamerası tarafından da görüntülendiği tespit edilirken, 9 saniyelik görüntüde, anne ve oğlunun başka birinin de bulunduğu odada bir araya geldikleri görüldü.

Görüşmede, anne Nali Bakiev'in oğlunu terör örgütünün elinden kurtarmak için ikna etmeye çalıştığı ancak oğlunun tepkisiyle karşılaştığı, bunun üzerine annenin oğlunu evlatlıktan reddettiğini öne sürüldü.

Anne Bakiev'in oğluyla bir süre görüştükten sonra oteli terk ettiği belirlendi.

Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda İncirlik Üssü ile Alevi dernekleri ve vatandaşlara yönelik eylem arayışında olduğu iddia edilen Rusya vatandaşı Renat Bakiev gözaltına alınıp 10 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Şüphelinin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olmak", Tekirdağ Sulh Ceza Hakimliğince de "tehdit" suçundan arandığı tespit edilmişti.



