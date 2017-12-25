DEAŞ'a son bir haftada büyük darbe vuruldu

İZMİR (AA) - MUSTAFA YILDIRIM - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik son bir haftada 10 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında yabancı uyruklu şüphelilerin de bulunduğu 116 kişi yakalandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, terör örgütleriyle etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren güvenlik güçleri, son bir haftada DEAŞ'a yönelik önemli operasyonlar gerçekleştirdi.

Başta İstanbul ve İzmir olmak üzere 10 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 116 zanlı yakalandı, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi, dijital verilere el konuldu.

- İstanbul'da büyük operasyon

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 7 ilçedeki 12 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları tespit edilen yabancı uyruklu 45 şüpheliyi yakaladı.

Ekiplerce 2 ilçedeki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda da 22 yabancı uyruklu zanlı yakalandı.

İstanbul'daki bir başka operasyonda ise DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen ve Suriye'ye gidecekleri yönünde haklarında istihbari bilgi bulunan Fransız çift, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.

- İzmir ve Eskişehir'de 20 gözaltı

İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli ve Eskişehir'de de DEAŞ adına faaliyette bulundukları belirlenen 10 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'taki iki operasyonda 7, Bursa'da da 2 şüpheli gözaltına alındı. Bu iki ildeki operasyonlarda yakalanan 5'i Suriye ve 4'ü Irak uyruklu 9 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Şanlıurfa'da Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla E.H'yi gözaltına aldı. Zanlının ifadesi doğrultusunda Harran ilçesinde 2 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de de "DEAŞ terör örgütü yanlısı faaliyet yürüttüğü" ve kentte ikamet ettikleri belirlenen yabancı uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, yakalanan 8 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Bu kişilerin ikametgahlarında dijital materyaller ile 35 bin lira bulundu.

Samsun'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 2'si Irak, biri Suriye uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.



- Nevşehir ve Sakarya'da 3 tutuklama



Nevşehir'de "terör örgütü DEAŞ üyesi olmak" suçundan aranan ve uygulama noktasında yakalanan Suriye uyruklu M.E.E. tutuklandı.



Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonların ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.