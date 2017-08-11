DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DAEŞ’a yönelik yürütülen çalışma sonucunda il merkezinde 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Terör ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla M.A. ve Y.A. adlı şüphelileri gözaltına aldı.
Sağlık kontrollerinin ardından, İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilere ilişkin soruşturma sürüyor.