DEAŞ'ın kaçırdığı çocuk yuvasına kavuştu

DÜZCE (AA) - Terör örgütü DEAŞ tarafından Irak'a kaçırılan 7 yaşındaki Alparslan, Düzce'deki evine getirildi.

Terör örgütü DEAŞ tarafından 3 yıl önce kaçırılan Alparslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in girişimleri ve Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilerek annesiyle kavuşturuldu.

Oğluna kavuşan anne Mehtap Kazancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu ve bu duyguyu tarif edemeyeceğini söyledi.

Oğluna kavuşmasında desteklerini gördüğü milletvekili Keşir'e ve Başbakan Yıldırım'a teşekkür eden Kazancı, "Aslına bakacak olursanız oğluma kavuşacağım konusunda çok fazlaca ümitsizdim. Her şey Ayşe Hanım'ı görene kadar bu şekildeydi. Ayşe Hanım'ı gördükten sonra her şey değişti. Ayşe Hanım'la konuştum ve 'Tamam, Ayşe Hanım bize yardım edecek kişi.' dedim. Ondan sonra her şey hızlandı. Bir iki ay içinde inanılmaz gelişmeler oldu ve oğlum artık yanımda." dedi.

- "Oğlum artık yanımda çok mutluyum"

Başbakan Yıldırım ve Milletvekili Keşir'e minnet borçlu olduğunu anlatan Kazancı, duygularını şöyle ifade etti:

"Herkese çok teşekkür ederim. Oğlum artık yanımda, çok mutluyum. O da çok mutlu. Evine geldi, odasını gördü. Bu mutluluk tarifsiz. Bunu yaşamanız lazım. Oğlumu görene kadar inanamadım. Başbakanımıza minnettarım. Bugüne kadar hep geldi-gelecek diye bekliyordum ama geldiğini görünce inadım."

Türkiye'ye ilk geldiğinde çok fazla kalabalık olduğu için biraz korktuğunu vurgulayan Kazancı, "Çok insan vardı. Fotoğraf çekiliyordu. İlk etapta korktu fakat beni görünce tanıdı. Beni daha önce oğluma anlatmışlar. Görünce bana hemen alıştı. 'Anne' demeye başladı. Bundan sonra daha iyi olacağını umut diyorum." dedi.

Annesinden 3 yıldır ayrı kalan Alparslan ise annesinin "bir gün gelecek" umuduyla özenle düzenlediği odasında yeni oyuncaklarıyla bir süre oynadı.