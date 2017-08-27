DEAŞ'ın kaçırdığı Lübnanlı askerler

BEYRUT (AA) - Lübnan Emniyet Müdürü Abbas İbrahim, üç yıl önce terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılan 9 Lübnanlı askerden 6'sına ait olduğu düşünülen cesetleri teslim aldıklarını açıkladı.

Beyrut'ta Riyad es-Sulh Meydanı'nda kaçırılan askerlerin yakınlarının 3 yıldır beklediği çadırları ziyareti esnasında basın açıklaması yapan İbrahim, Ağustos 2014'te kaçırılan 9 askerden 6'sına ait olduğunu düşündükleri cesetleri, DEAŞ ile yapılan müzakereler sonucu bugün öğleden sonra teslim aldıklarını söyledi.

İbrahim, "Şu ana kadar kaçırılan askerlere ait olduğunu düşündüğümüz 6 cesedi teslim aldık. 2 askerin daha cesedini alacağız. Olayın daha önce olduğu gibi mutlu sonla bitmesini ümit ediyordum maalesef olmadı. Kaçırılan askerlerin akıbetiyle ilgili Şubat 2015'ten bu yana bilgimiz vardı ancak teyit edemediğimiz için bir açıklama yapamadık." ifadelerini kullandı.

DEAŞ ile müzakereleri, Hizbullah ve Suriye rejiminin birlikte yürüttüğünü, Lübnan'ın ise üçüncü taraf olarak müzakerelere katıldığını vurgulayan İbrahim, "Müzakerelere sadece askerlerimiz için katılıyorum, Hizbullah üyeleri için değil. Teslim alınan cesetler, Beyrut'taki askeri hastaneye taşınacak." dedi.

İbrahim, yapılan anlaşma gereğince Lübnan'ın doğusunda dağlık bölgedeki DEAŞ militanlarının Suriye'nin Deyrizor şehrine gideceklerini belirtti.

Kaçırılan 9 askerden geriye kalan birisi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Hizbullah'a yakın medya organlarında yer alan haberlerde, Suriye'deki Kalemun kasabasında DEAŞ'tan alınan bölgeye giren Hizbullah üyelerinin, kaçırılan Lübnanlı askerlerin cesetlerinin gömüldüğü yeri teyit ettiği bilgisi yer aldı. Ayrıca Hizbullah'ın son çatışmalarda öldürülen 5 üyesinin cesedini de anlaşma kapsamında DEAŞ'tan alacağı iddia edildi.

Lübnan ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda 19 Ağustos'ta DEAŞ'a karşı başlattığı "Dağların Şafağı" isimli operasyonu, terör örgütünün 2014'te kaçırdığı 9 askerin kurtarılmasıyla ilgili devam eden müzakereler nedeniyle bu sabah durdurmuştu.

Lübnan'ın Suriye sınırındaki Arsal kasabasında Ağustos 2014'te ordu birlikleriyle Suriye'den gelen silahlı gruplar arasında 5 gün devam çatışmalarda 17 Lübnan askeri ölmüş, 86 asker yaralanmış, çok sayıda asker de Nusra Cephesi ve DEAŞ örgütleri tarafından kaçırılmıştı.

