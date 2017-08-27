DEAŞ'ın kaçırdığı Lübnanlı askerler yeniden gündemde

BEYRUT (AA) - MUHAMMED ALİ AKMAN - Lübnan ordusu terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarını bu sabah ilan ettiği ateşkesle durdururken, gözler terör örgütünün 3 yıl önce kaçırdığı 9 askerin akıbetiyle ilgili müzakerelere çevrildi.

Hizbullah ve Lübnan ordusunun, kaçırılan askerler için DEAŞ ile görüşmeler yaptığı yönündeki iddialar bu sabah ilan edilen ateşkesle kesinlik kazandı.

Ordunun, "terör örgütü tarafından 2014'te kaçırılan 9 askerin akıbetiyle ilgili devam eden müzakereler kapsamında" DEAŞ'a yönelik operasyonda "ateşkes" ilan edildiğini açıklaması, kaçırılan askerlerin yakınlarının tükenmek üzere olan umutlarını yeniden canlandırdı.

Askerlerin aileleri, 3 yılın ardından çocuklarına kavuşma ihtimalinin heyecanını yaşarken, DEAŞ ile yapılan müzakerelerin "siyasi araç" olarak kullanılmamasını istiyor.

- "Oğullarımız siyasete araç edilmesin"

Kaçırılan 9 askerden Muhammed Yusuf'un babası Hüseyin Yusuf, başkent Beyrut'ta bulunan Riyad es-Sulh Meydanı'nda oğlunun geri getirilmesi için kurduğu çadırdaki bekleyişine 3 yıldır devam ediyor.

Baba Yusuf, çadırın önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaçırılan askerlerin kurtarılmasının insani bir mesele olduğunu ve siyasi ranta çevrilmemesi gerektiğini söyledi.

Siyasi konulara girmeden, kaçırılan askerlerin kurtarılmasına odaklanılmasının daha doğru olacağını belirten Yusuf, "Oğullarımız siyasete araç edilmesin. Siyasetçilerin sözlerinin bizim için bir önemi yok. Biz sadece çocuklarımızın kurtarılması ile ilgileniyoruz." dedi.

- Lübnan ordusu ile DEAŞ arasında ateşkes

Lübnan ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda 19 Ağustos'ta DEAŞ'a karşı başlattığı "Dağların Şafağı" isimli operasyonu, terör örgütünün 2014'te kaçırdığı 9 askerin kurtarılmasıyla ilgili devam eden müzakereler nedeniyle bu sabah durdurmuştu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu ateşkes, DEAŞ'ın elindeki 9 askere karşılık örgütün Suriye'nin Deyrizor kentine çekilmesiyle ilgili süren müzakereler kapsamında ilan edildi.Lübnan ordusu, Hizbullah ve terör örgütü DEAŞ arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda birkaç gün içinde 9 askerin akıbetinin netlik kazanması bekleniyor.Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah cuma günü yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın müzakerelere başlamak için Hizbullah ile iletişime geçtiğini belirterek, müzakerelerde DEAŞ tarafından kaçırılan 9 Lübnan askerinin akıbetinin de ele alındığını ve Şam yönetiminin de görüşmelere katıldığını söylemişti.- Ağustos 2014'te çok sayıda Lübnan askeri kaçırılmıştıLübnan'ın Suriye sınırındaki Arsal kasabasında Ağustos 2014'te ordu birlikleriyle Suriye'den gelen silahlı gruplar arasında 5 gün devam çatışmalarda 17 Lübnan askeri ölmüş, 86'sı yaralanmış, çok sayıda asker de Nusra Cephesi ve DEAŞ örgütleri tarafından kaçırılmıştı.Kaçırılan askerlerin yakınları, çocuklarının geri getirilmeleri talebiyle Beyrut'taki Başkanlık Sarayı yakınında yer alan Riyad es-Sulh Meydanı'nda çadırlar kurarak eylem başlatmıştı.DEAŞ kaçırdığı 11 askerden 2'sini infaz ederken diğer 9 askerle ilgili şimdiye kadar hiçbir açıklama yapmamıştı. Nusra Cephesi tarafından kaçırılan 16 asker ise aylar süren müzakereler sonucunda Aralık 2015'te serbest bırakılmıştı.Serbest bırakılan askerlerin yakınları meydandaki çadırlarını kaldırırken, DEAŞ'ın elinde rehin tutulan askerlerin aileleri çadırlı eylemlerini sürdürüyor.