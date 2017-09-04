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DEAŞ'ın Londra saldırılarının işaretini bir yıl önce verdiği iddiası

- Terör örgütünün, BBC için çalışan ve kimliğini gizleyerek kendileriyle internet üzerinden bağlantı kuran bir gazeteciyi, Westminster ve Londra köprülerindeki saldırılardan bir yıl önce, bu mekanlarda saldırı düzenlemeye yönlendirdiği ileri sürüldü - Gazeteci ile terör örgütü arasındaki iletişimin İngiliz güvenlik güçlerinin bilgisi dahilinde gerçekleştiği iddia edildi

DEAŞ'ın Londra saldırılarının işaretini bir yıl önce verdiği iddiası

LONDRA (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın, kimliğini gizleyerek kendileriyle iletişim kuran bir gazeteciyi, Westminster ve Londra köprülerinde gerçekleştirilen saldırılardan bir yıl önce bu mekanlarda saldırı düzenlemeye yönlendirdiği öne sürüldü.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin haberinde, BBC için çalışan ve kimliğini gizleyen bir gazetecinin haber yapmak için geçen yıl, internet üzerinden DEAŞ'la bağlantı kurduğu belirtildi.

Gazeteci ile terör örgütü arasındaki iletişimin İngiliz güvenlik güçlerinin bilgisi dahilinde gerçekleştiği savunulan haberde, gazetecinin DEAŞ militanlarıyla sosyal medya sitelerinde başlayan temasının şifreli sohbet programları üzerinden devam ettiği aktarıldı.

Militanların, gazeteciyi "karanlık web" diye nitelendirilen yasa dışı internet sitelerindeki terörle ilgili dökümanlara yönlendirdikleri ileri sürülen haberde, DEAŞ militanlarının gazeteciye, "motorlu araçların terör saldırısında nasıl kullanılacağı, bıçak ve balta gibi kesici aletlerin azami etkinlikle kullanımı ve polisin müdahalesini engellemekte sahte intihar bombası yeleklerinin rolü gibi konularda online eğitim videoları izlettiği" iddia edildi.

Haberde, DEAŞ militanlarının, söz konusu videoların ardından gazeteciden, kentin en kalabalık noktalarından Westminster Köprüsü ile Londra Köprüsü'nde motorlu araçla ve kesici aletlerle saldırı düzenlemesini istediği ileri sürüldü.

İngiltere'de 22 Mart'ta bir saldırgan kiralık aracını, Westminster Köprüsü'nde saatte 120 kilometre hızla insanların üzerine sürmüş, araç köprünün kuzey ucunda bulunan İngiliz Parlamentosunun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu.

Aracından çıkan saldırgan parlamentonun girişindeki nöbetçi polisi bıçaklayarak öldürmüş, kendisi de güvenlik güçlerince olay yerinde vurularak etkisiz hale getirilmişti. Olayda, saldırgan dışında 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan 3 Haziran'da, kullandıkları minibüs ile Londra Köprüsü'nde yayaları ezen 3 saldırgan, minibüsten inerek yakındaki eğlence mekanlarında bulunanlara bıçakla saldırmıştı. Sahte intihar bombası yelekleri giyen saldırganlar, polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Olayda, saldırganların dışında 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Londra'daki her iki terör saldırısını da DEAŞ üstlenmişti.

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