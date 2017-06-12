DEAŞ'ın Musul'daki ölüm makinaları

MUSUL (AA) - Irak güvenlik güçleri, Musul kent merkezinin batı yakasında terör örgütü DEAŞ'a ait patlamaya hazır çok sayıda bombalı araç ele geçirdi.

AA ekibi Musul'un batısında DEAŞ'a ait imalathanelerde üretilen bombalı araçları görüntüledi.

Irak ordu güçlerinin kentin batı yakasında yer alan bazı mahallelerde ele geçirdiği bomba yüklü araçlar, Musul'un güneyindeki Hammam Alil kasabasında bulunan askeri üsse getirildi.

Musul Federal Polisi Basın sorumlusu Hüseyin Hamudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "DEAŞ, güvenlik güçlerinin kentteki ilerleyişini önlemek veya yavaşlatmak için en çok bomba yüklü araçları kullanıyor." dedi.

"Araçları intihar eylemlerinde kullanıyorlar"

Terör örgütü DEAŞ'ın kendi imalathanelerinde otomobil veya küçük kamyonetleri çelik levhalarla güçlendirdiğini anlatan Hamudi, "Araçların etrafını kurşun geçirmez çelik levhalarla kaplayıp intihar eylemlerinde kullanıyorlar." diye konuştu.

Hamudi, bomba yüklü araçların genellikle askerlerin yahut diğer güvenlik mensuplarının toplu halde bulunduğu noktalarda patlatıldığını söyledi.

DEAŞ'a ait bombalı araçların yüzlerce kilo patlayıcıyı taşıyabildiğini ve örgüt mensubu mühendisler tarafından elden geçtiğinin anlaşıldığını kaydeden Hamudi, ele geçirilen bomba yüklü araçlardan 18'inin Musul'un güneyindeki askeri üsse getirildiğini aktardı.

Muhabir: İdris Okuducu