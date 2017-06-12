Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya KELEBEK TUZLA
Yeni Genel Müdür Özdemir
Yeni Genel Müdür Özdemir
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
Sakarya yerli otomobil için buluştu
Sakarya yerli oto için buluştu
Yüzde 61 tasarruf edecek
Yüzde 61 tasarruf edecek

DEAŞ'ın Musul'daki ölüm makinaları

Irak ordusu, Musul kent merkezinin batı yakasında, terör örgütü DEAŞ'a ait patlamaya hazır onlarca bomba yüklü araç ele geçirdi.

DEAŞ'ın Musul'daki ölüm makinaları

MUSUL (AA) - Irak güvenlik güçleri, Musul kent merkezinin batı yakasında terör örgütü DEAŞ'a ait patlamaya hazır çok sayıda bombalı araç ele geçirdi.

AA ekibi Musul'un batısında DEAŞ'a ait imalathanelerde üretilen bombalı araçları görüntüledi.

Irak ordu güçlerinin kentin batı yakasında yer alan bazı mahallelerde ele geçirdiği bomba yüklü araçlar, Musul'un güneyindeki Hammam Alil kasabasında bulunan askeri üsse getirildi.

Musul Federal Polisi Basın sorumlusu Hüseyin Hamudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "DEAŞ, güvenlik güçlerinin kentteki ilerleyişini önlemek veya yavaşlatmak için en çok bomba yüklü araçları kullanıyor." dedi.

"Araçları intihar eylemlerinde kullanıyorlar"

Terör örgütü DEAŞ'ın kendi imalathanelerinde otomobil veya küçük kamyonetleri çelik levhalarla güçlendirdiğini anlatan Hamudi, "Araçların etrafını kurşun geçirmez çelik levhalarla kaplayıp intihar eylemlerinde kullanıyorlar." diye konuştu.

Hamudi, bomba yüklü araçların genellikle askerlerin yahut diğer güvenlik mensuplarının toplu halde bulunduğu noktalarda patlatıldığını söyledi.

DEAŞ'a ait bombalı araçların yüzlerce kilo patlayıcıyı taşıyabildiğini ve örgüt mensubu mühendisler tarafından elden geçtiğinin anlaşıldığını kaydeden Hamudi, ele geçirilen bomba yüklü araçlardan 18'inin Musul'un güneyindeki askeri üsse getirildiğini aktardı.

Muhabir: İdris Okuducu

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Bombalı AraçDEAŞDünyaIrakMusul
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5