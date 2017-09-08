DEAŞ'ın öldürdüğü 10 Lübnan askeri için cenaze töreni

BEYRUT (AA) - Terör örgütü DEAŞ tarafından üç yıl önce kaçırılan ve anlaşma kapsamında 28 Ağustos'ta naaşları teslim edilen 10 Lübnan askeri için cenaze töreni düzenlendi.

Başkent Beyrut'un doğusundaki Lübnan Savunma Bakanlığı önünde sabah saatlerinde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Saad Hariri, Meclis Başkanı Nebih Berri, Savunma Bakanı Yakub es-Sarraf ve Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn'ın yanı sıra üst düzey komutanlar, siyasi yetkililer, askerlerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Askerlerin Lübnan bayrağına sarılı naaşları meslektaşlarının omzunda taşınarak tören alanına getirildi. Ardından Lübnan milli marşı ve askerlerin tek tek öz geçmişleri okundu, saygı duruşunda bulunuldu. Ağıt seslerinin yükseldiği törende her askerin anısına saygı atışı yapıldı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, törendeki konuşmasında, hüznü ve gururu aynı anda yaşadıklarını söyledi. Hayatını kaybeden askerlerin, aileleri için gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Avn, "Şehitlerimiz sayesinde vatanımız daha da büyüyecek." dedi.

Askerlerin ailelerine seslenen Avn, "Çocuklarınızın kanlarını akıttıkları hedefe ulaşıncaya kadar çalışacağız. Bu konuda size söz veriyorum." diye konuştu.

Savunma Bakanlığındaki törenin ardından, askerlerin naaşları konvoy eşliğinde Riyad Sulh Meydanı'na getirildi. Vatandaşlar, çiçekler atarak konvoyu karşıladı ve asker yakınlarına başsağlığı mesajlarını iletti.

Lübnan hükümeti bugün ülke genelinde milli yas ilan etmişti.

- Ağustos 2014'te çok sayıda Lübnan askeri kaçırılmıştı

Lübnan'ın Suriye sınırındaki Arsal kasabasında Ağustos 2014'te ordu birlikleriyle Suriye'den gelen silahlı gruplar arasında 5 gün devam çatışmalarda 17 Lübnan askeri ölmüş, 86'sı yaralanmış, çok sayıda asker de Nusra Cephesi ve DEAŞ tarafından kaçırılmıştı.

Kaçırılan askerlerin yakınları, çocuklarının geri getirilmeleri talebiyle Beyrut'taki Riyad Sulh Meydanı'nda çadırlar kurarak eylem başlatmıştı.

Nusra Cephesi tarafından kaçırılan 16 asker aylar süren müzakereler sonucunda Aralık 2015'te serbest bırakılmıştı. DEAŞ ise kaçırdığı 11 askerden 2'sini infaz ederken, diğer 9 askerle ilgili Lübnan ordusunun geçen ay düzenlediği "Dağların Şafağı" operasyonuna kadar hiçbir açıklama yapmamıştı.

- Dağların Şafağı operasyonu

Lübnan ordusu, 19 Ağustos'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı başlattığı "Dağların Şafağı" operasyonunda 27 Ağustos'ta ateşkes ilan etti. Bir sonraki gün de operasyonun sonlandırıldığını duyurdu. Operasyonda 7 Lübnan askeri hayatını kaybetti, 16'sı yaralandı.

Terör örgütü DEAŞ, ordu ile sağlanan anlaşma kapsamında, 2014'te kaçırdığı askerlerin naaşını Lübnan'a teslim etmeyi ve Suriye'nin Deyrizor şehrine gitmek üzere Lübnan'dan çekilmeyi kabul etti.

DEAŞ, 10 askerin cesedini 28 Ağustos'ta teslim etmiş, Lübnan Genelkurmay Başkanı General Avn da 6 Eylül'de yaptığı açıklamada naaşların üç yıl önce kaçırılan askerlere ait olduğunun DNA sonuçları ile kanıtlandığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın kaçırdığı geriye kalan bir askerin akıbeti konusunda ise herhangi bilgi veya açıklama bulunmuyor.













