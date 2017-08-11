DEAŞ'ın oyuncak süsü verdiği patlayıcı dünyasını kararttı

KİLİS (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Terör örgütü DEAŞ tarafından oyuncak gibi süslenen kavanoz içerisindeki el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu sağ bacağını ve gözlerini kaybeden 8 yaşındaki Suriyeli Ahmet Hayk, protezle de olsa tekrar yürüyebilmenin hayalini kuruyor.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde birçok bölgeden temizlenen terör örgütü DEAŞ, işgal ettiği bölgelerde tuzakladığı el yapımı patlayıcılarla birçok insanın yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine neden oldu. Özellikle sivil halkın yaşadığı bölgelerde sinsice tuzaklanan patlayıcılar, çocuk, yaşlı ve kadın demeden herkesi hedef aldı.

Bu tuzaklanan patlayıcılardan biri, 6 ay önce Halep kentine bağlı Azez ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Ahmet Hayk'ın hayatını kararttı. Küçük Ahmet, kardeşleri ve kuzenleri ile bahçede oynarken oyuncağa benzeyen kavanozu inceledi. Terör örgütü DEAŞ tarafından oyuncak gibi süslenen kavanoz içerisindeki patlayıcı, Ahmet’in kavanoz kapağını açmasıyla infilak etti.

Patlama sonucu sağ bacağını ve gözlerini kaybeden Ahmet'in dünyası terör örgütü DEAŞ yüzünden karardı.

Kilis'te kendi imkanlarıyla kiraladıkları evde yaşayan Hayk ailesi, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Baba Mahir Hayk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halep'in rejim tarafından kuşatılmasının ardından Azez'e taşındıklarını söyledi.

Azez'e taşındıklarında terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden temizlendiğini dile getiren Hayk, DEAŞ'ın yaşadıkları bölgenin çoğu yerine patlayıcı tuzakladığını anlattı.

- "Oyun oynayan çocuklar hedef almışlar"

Çocuklarının ve yeğenlerinin evin bahçesinde oyun oynarken böyle bir hadisenin meydana geldiğine değinen Hayk, şöyle konuştu:

"Biz Halep'te yaşıyorduk. Halep rejim tarafından kuşatıldıktan sonra oradan ayrılmak zorunda kaldık. Buradan Azez'e geçtik. Biz Azez'e geçtiğimizde IŞİD oradan çıkarılmıştı. IŞİD, Azez'de bir sürü mayın bırakmıştı. Biz Azez'de bir ay bir evde kaldık. Yeğenlerim ve çocuklarım bahçede oyun oynuyorlardı. Orada çocuklar oynarken bir kavanoz görmüşler. O kavanozun üstüne oyuncak koymuşlar. Benim çocuğum da merak ederek kavanozu açmış ve patlamış."

Çocuğunun tedavi edilmek üzere Kilis Devlet Hastanesine getirildiğini aktaran Hayk, şunları söyledi:

"Oğlum patlama sonucunda ağır şekilde yaralanarak ambulansla Kilis Devlet Hastanesine getirildi. Burada hemen ameliyata alındı. İlk olarak ayağı kesildi, daha sonra iltihaplanması nedeniyle sağ bacağı kesildi. Göz tedavisinin yapılması amacıyla Gaziantep'e sevk edildik. Oğlum patlamada bir gözünü de kaybetmişti. Öbür gözünü kurtarmak için bir umudumuz vardı. Daha sonra orada da ameliyat yapıldı ama ameliyat başarılı olmadı ve bizi Ankara'ya sevk ettiler. Ankara'da 15 gün kaldık. Orada da yapılan kontrollerde 'çocuğunuzun görme ihtimali yok' dediler. Bütün ümitlerimiz artık tamamen tükenmişti…"

Hayk, "IŞİD hani İslam dinini savunuyordu. Bu nasıl bir İslam anlayışı, biz sanki Müslüman değiliz. Onların yüzünden çocuğum gözlerini ve bir bacağını kaybetti." dedi.

Ahmet Hayk da tek isteğinin protez bir bacağa kavuşabilmek olduğunu ifade ederek, "Tekrar yürüyebilmek için protez bacak istiyorum ve oyuncak istiyorum." ifadesini kullandı.