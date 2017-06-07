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DEAŞ'ın üst düzey sorumlusu Musul'da öldürüldü

- IKBY Güvenlik Ajansı, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey sorumlularından Ebu Hamam'ın Musul'un batı yakasında öldürüldüğünü belirtti

DEAŞ'ın üst düzey sorumlusu Musul'da öldürüldü

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı, terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Şeriat Divanı"nın üst düzey sorumlusunun Musul'da öldürüldüğünü bildirdi.

Güvenlik Ajansı'ndan yapılan yazılı açıklamada, alınan istihbarata göre DEAŞ'ın üst düzey sorumlularından "Ebu Hamam" kod adlı Ahmed Haşim Hamid'in Musul kent merkezinin batı yakasında öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, Ebu Hamam'ın örgütün sözde "Şeriat Divanı"nda sorumlu ikinci kişi konumunda olduğu belirtilirken, nasıl öldürüldüğüne ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Irak ordusu, 27 Mayıs'ta Musul kent merkezinin batı yakasında DEAŞ'ın elinde tuttuğu mahalleleri tamamen ele geçirmek için yeni bir operasyon başlatmıştı.



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Ahmed Haşim HamidEbu HamamIrak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik AjansıTerör örgütü DEAŞ
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