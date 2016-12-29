Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor

DEAŞ'ın 'uyuyan hücre'si çökertildi

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan 7 şüphelinin, uyuyan hücre durumunda oldukları ve Türkiye'de eylem yapma ihtimallerinin bulunduğu belirlendi.

DEAŞ'ın 'uyuyan hücre'si çökertildi

SAKARYA (AA) - Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün tutuklanan ve haklarında Irak'ta da yakalama kararı bulunduğu öğrenilen 7 şüphelinin Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

Anbar'ın DEAŞ'ın kontrolünden çıkmaya başlaması üzerine bölgeden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları ve sahte belgelerle ikamet izni aldıkları saptanan şüphelilerin, uyuyan hücre durumunda oldukları ve eylem yapma ihtimallerinin bulunduğu belirlendi.

Birçok infaz gerçekleştirmişler
Şüphelilerden Bassam Hamid İsmail ile Alaa Velid Madi'nin, DEAŞ içerisinde silahlı vaziyette faaliyet gösteren ve "infaz polisi" olarak nitelenen görevde oldukları ve iki şüphelinin DEAŞ adına birçok infaz gerçekleştirdiği öğrenildi.

Şüpheli Ahmed Khairi Shukur Shukur'un ise örgütün "siber görevlisi" olarak DEAŞ aleyhine sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan hesapların hack'lenmesi görevini yaptığı bilgisine ulaşılan soruşturmada, tutuklanan şüpheliler Mohmood Mudhafar Yasen Yaseen, Mohammed Yaseen Hameed al Khafajei ile Eymen İsmail Halil Halil'in, DEAŞ kontrol ekibinden olduğu, halkın içerisinde gezip araştırma yaparak örgüte biat etmeyenleri tespit ettikleri ve sözde "infaz polisi"ne bildirdikleri ortaya çıktı.

Şüphelilerin ayrıca Anbar şehrinde halktan ve esnaftan zekat adı altında para topladıkları, vermeyenleri ise "polis ekibine" bildirdikleri, Ali Khairi Shukur Shukur'un ise örgüt içerisinde eğitmen olarak çalıştığı, teröristlere yakın dövüş eğitimi verdiği belirtildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.