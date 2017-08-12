Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam süper lig Foça adana
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

DEAŞ'tan kaçan siviller mayına bastı: 4 ölü

- Irak'ta DEAŞ'ın elinde tuttuğu Kerkük'ün Havice ilçesinden kaçmaya çalışan 4 sivil mayına basarak hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı

DEAŞ'tan kaçan siviller mayına bastı: 4 ölü

KERKÜK (AA) - Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Havice ilçesinden kaçmaya çalışırken, örgütün yola tuzakladığı mayınların patlaması sonucu 4 sivilin öldüğü, 8 sivilin yaralandığı belirtildi.

Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Numan el-Cuburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "DEAŞ'ın elindeki Havice'den kaçmaya çalışan 4 sivil, Salahaddin vilayeti sınırında yer alan Hemrin Dağları bölgesinde tuzaklanan mayınlara basarak hayatını kaybetti." dedi.

Olayda 8 sivilin de yaralandığını kaydeden Cuburi, DEAŞ'ın söz konusu mayınları özellikle sivillerin kaçış güzergahlarına yerleştirdiğini aktardı.

Kerkük'ün batısında yer alan Havice ilçesi ve ona bağlı 4 kasaba Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunuyor.

DEAŞ, Havice'nin yanı sıra, Musul'un batısındaki Telafer ilçesi ile Salahaddin'e bağlı Şargat ilçesinin bir kısmını ve ülkenin batısındaki Enbar vilayetinin Kaim ilçesini elinde tutuyor.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DEAŞHavice IlçesiIrak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5