DEAŞ'tan kurtarılan Bab, Kurban Bayramı'na hazırlanıyor

BAB (AA) - ADHAM KAKO - Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle Özgür Suriye Ordusu'nun terör örgütü DEAŞ'tan temizlediği Halep'in Bab ilçesinde halk, örgütten kurtulduktan sonraki ilk Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Şubat ayının son haftasında terör örgütünden kurtarılan ilçede, DEAŞ'ın zarar verdiği yol, cadde ve parklar onarılarak bayrama yetiştirilmeye çalışılıyor. İlçenin yerel meclisi, yol, cadde ve sokak kenarları ile refüjlere, ağaç ve çiçekler dikerek kenti DEAŞ'sız bayrama hazırlıyor.

Kent meclisinin şehirdeki hummalı çalışmaları sürürken, kentin dışında kurulan kurban pazarında da yaklaşan bayramdan dolayı yoğunluk yaşanıyor. Cerablus, Çobanbey ve Bab'ta kurulan hayvan pazarları çevre bölgelerden de ilgi görüyor.

Bab Yerel Meclis yöneticilerinden Ahmed Şerif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın yol, cadde ve refüjlere verdiği zararı tamir ederek ilçeyi bayrama hazırladıklarını belirtti.

İlçe merkezi yakınındaki kavşakları da onararak boyayacaklarını ifade eden Şerif, ''DEAŞ şehre büyük zarar verdi. DEAŞ kentten çıkartıldıktan sonra kentin imarına önem verdik.'' diye konuştu.

Bab'taki koyun pazarına kurbanlık almaya gelen Azez sakinlerinden Abu Abdo, DEAŞ ile çatışmalar ve samanın pahalı olması nedeniyle bu yıl kurbanlık fiyatlarının arttığını, pazarda küçükbaş hayvanların 80 bin ila 205 bin Suriye lirasına (yaklaşık 520 ila 700 Türk lirası) satıldığını söyledi.

Abdo, "Üç yıl aradan sonra ilk defa DEAŞ'sız Kurban Bayramı'na girdiğimiz için sevinçliyiz. Bu yıl kurban etlerimizi fakirlere dağıtacağız. Ben de bütçeme göre bir tane kurban arıyorum.'' dedi.

- Kurbanlık fiyatları satışları etkiliyor

Pazarda küçükbaş hayvan satan Haldun Ramadan, rejim bölgelerinde kurbanlıklarını satmalarına izin verilmediğinden Bab'a geldiklerini kaydederek, "Satışlarımız nispeten az. Samanın pahalı olması ve meraların yetersizliği nedeniyle kurbanlıkların fiyatları bu yıl arttı. Tabii ki en önemli nedeni çatışmalardan dolayı besiciler farklı bölgelere gitti veya koyunlarını sattı.'' ifadelerini kullandı.

DEAŞ'ın bölgede ekili alanlara patlayıcı ve mayın yerleştirmesi sonucu çok sayıda küçükbaş hayvanının telef olduğunun altını çizen Ramadan, şöyle devam etti:

''DEAŞ'ın çıkartılmasıyla bölge güvenli hale geldi. Temizlenen bölgeye çok sayıda besici geldi. Kurbanlıkların elde kalmaması için fiyatlarda indirim de yapıyoruz, alıcı da buluyoruz. Halk uzun bir süredir DEAŞ'tan dolayı kurban kesmiyordu."

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında TSK'nın destek verdiği Özgür Suriye Ordusu, Bab'ı, 24 Şubat'ta terör örgütü DEAŞ'tan kurtarmıştı.