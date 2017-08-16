DEAŞ'tan Peşmerge güçlerine saldırı: 3 ölü

KERKÜK (AA) - Irak'ın Salahaddin vilayetine bağı Tuzhurmatu ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırı sonrası çıkan çatışmada 3 Peşmergenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Salahaddin İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi Mehdi Taki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "DEAŞ militanlarının Tuzhurmatu'daki Zerge bölgesinde yer alan Peşmerge mevzilerine düzenlediği saldırının ardından çıkan çatışmada 3 Peşmerge hayatını kaybetti." dedi.

Gece saatlerinde başlayan çatışmada çok sayıda teröristin de öldürüldüğünü kaydeden Taki, ancak bu konuda ellerinde net bir sayı olmadığını söyledi.

Öte yandan Irak medyasına konuşan bazı Peşmerge komutanları ise dün gece saatlerinde başlayan çatışmalarda 7 teröristin öldürüldüğünü ileri sürdü.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'ten bu yana elinde tuttuğu Salahaddin ve Diyala vilayetleri arasında kalan Hemrin Dağları'ndaki kırsal bölgeden, Peşmerge ve Irak güvenlik güçlerine yönelik ara ara saldırılar düzenliyor.

Kerkük'ün batısındaki Havice ilçesi ve ona bağlı 4 kasaba da örgütün kontrolünde bulunuyor.



