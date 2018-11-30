Dededen kalan gizli formülle ihracat başarısı

AYDIN (AA) - MEHMET ÇALIK - Aydın'da, bir ailenin küçük bir sabunhanede başladığı üretim macerası, dededen toruna miras kalan gizli formül sayesinde bir başarı öyküsüne dönüştü.

Cumhuriyet öncesi İtalyan yatırımcılara ait bir sabun fabrikasında ustabaşı olarak çalışan Mehmet Sabuncu, geliştirdiği ürünlerle firmasının adını Avrupa'da bilinir hale getirdi.

Cumhuriyet sonrası Soyadı Kanunu ile "Sabuncu" soyadını alarak 1934 yılında kendi sabunhanesini kuran Sabuncu'nun çocukları, yıllar içinde işi geliştirerek modernize etti.

1990'lı yıllarla birlikte ihracata başlayan Sabuncu ailesi, taleplere yetişebilmek için 7 bin metrekarelik bir tesis kurarak üretim kapasitesini yaklaşık 15 bin tona ulaştırdı.

Tesiste yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlayan aile, kendilerine özel gizli formülle ürettikleri sabunları 35 ülkeye ihraç eder konuma geldi.

AA muhabirine açıklama yapan Bilal Sabun Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sabuncu, tamamen ihracat pazarlarına çalışan firmanın, sektörde bir asrı devirdiğini, üçüncü kuşak olarak işi daha da büyütmeye çalıştıklarını ifade etti.

Sabuncu, şöyle konuştu:

"Ürünlerimizin tamamını ihraç ediyoruz, üç ülke pazarında ise iddialı konumdayız. Bir ülkede pazar lideriyiz. Ağırlıklı olarak Avrupa, Afrika, Karayip ve Uzak Doğu ülkeleriyle Rusya'ya ürün gönderiyoruz. İhracata ilk başladığımız yıllarda yaklaşık 150-200 ton ihracatımız vardı. Geldiğimiz noktada yaklaşık 8 bin tona ulaştık. Türkiye zaten sabunda söz sahibi bir ülke, biz de o firmalardan bir tanesiyiz. Bu bizim için, Aydın için bir gurur kaynağı."

İşlerini dördüncü kuşağa devretmenin hazırlığını yaptıklarını, zorlu dönemleri atlatarak artık sürdürülebilir bir büyüme grafiğine ulaştıklarını anlatan Sabuncu, yeni ihracat pazarlarına ulaşmak ve gelecekte dünyaca tanınan bir Türk markası olma hedefiyle çalıştıklarını bildirdi.

- "En iyi sabun en iyi formülden elde edilir"

Ailenin başarısında, sabun üretiminde kullanılan formüllerin büyük etkisinin bulunduğunu, bu alanda yüzyılı aşkın deneyime sahip dünyadaki ender firmalardan olmalarının getirdiği avantajı da kullandıklarını aktaran Sabuncu, kaliteli sabun üretmek için doğru bir formülün bulunması gerektiğine işaret etti.

Sabuncu, şunları kaydetti:

"Ancak iyi yağdan iyi sabun elde edilir. Kendimize özgü formülümüzle müşterimizi memnun bıraktığımız için ihracattaki ülke sayımız 35’lerde. Mesela 'zeytinyağı sabunu en iyisidir' diye bir şey yok. Zeytinyağı sabunu soğuk suda köpürmez. Ama bunun içine biraz köpük arttırıcı yağ ilave ederseniz hem saçınızı daha yumuşak yapar hem de bol köpük verir. Yani en iyi sabun zeytinyağından diye bir şey yok, en iyi sabun en iyi formülle elde edilir."