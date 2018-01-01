Dededen kalma mesleğine

DÜZCE (AA) - TAYYİB HOŞBAŞ - Düzce'de yaptığı çeşitli mesleklerin ardından dede mesleği olan su değirmeni işletmeciliğine dönen 83 yaşındaki Fehim Sunman, yaklaşık 37 yıldır sürdürdüğü işini yapabilecek meraklı gençler arıyor.

Sunman, Aziziye Mahallesi'nde 1900'lü yılların başında dedesi tarafından dere kenarına kurulan yaklaşık 10 metrekarelik değirmeni işletiyor.

Sabah namazının ardından dededen kalma olan ve sonradan kendi imkanlarıyla düzenlediği değirmenin başına geçen Fehim Sunman, mesleğini devredecek kimseyi bulamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Sunman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğinin, dedesinden kaldığını aktararak, 1980'li yıllarda yeni dükkanı inşa ettiğini, bu sırada başka işlerle de uğraştığını ancak 2005 yılından beri sadece değirmencilik yaptığını söyledi.

Dedesinden kalan su değirmenini elektrikli değirmen olarak yeniden tasarladığını anlatan Sunman, şöyle konuştu:

"Burayı elime aldığımda burası su değirmeniydi. Sular kesilince, elektrikli olarak çalıştırmak mecburiyetinde kaldık. 1980 yılından beri bu işi yapıyorum, şimdi bu işin meraklısını arıyorum. Benim pil bitti, onun için bu işe merak saracak birini arıyoruz. Meraklısını bulabilirsem burayı ona teslim edeceğim. Yakınlarda bir yerde olursa yardım edeceğiz, tecrübelerimizi paylaşacağız. Merak saran adam gibi iş yaparsa 1-2 haneyi geçindirir burası. 2-3 yıldır bakınıyorum, meraklı çıkmadı, inşallah bundan sonra çıkar."

Değirmende değişiklik yaptığını dile getiren Sunman, "Eskiden burası su değirmeniydi, ben burayı değiştirdim. Yeni projeler çizdim kafamda. İnsan gücünü biraz daha azalttım, bir sistem ile çuval kendisi kalkıp iniyor. Kafama göre bir şeyler yapmaya çalıştım, bu sayede de mesleğe bir meyil verdik. Bugün hala bu işi insan gücü ile yapanlar var, artık teknoloji var, ondan istifade edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sabah namazından saat 23.00'e kadar çalıştığını dile getiren Sunman, şimdi mısır sezonu olduğunu, işlerinin iyi gittiğini belirtti.

- "Benden sonra buranın yok olmasından korkuyorum"

Sunman, öldükten sonra değirmeni kimsenin çalıştırmayacağı endişesi taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Burası benden sonra en fazla 6 ay gider. Erkek çocuğum yok, damatların işi var. Onlar da emekli olunca döner mi dönmez mi bilinmez. Ne desek yanlış olur ama benden sonra buranın devam edeceğini zannetmiyorum. Ben istiyorum ki bu işin meraklısı çıksın. 'Ben buradan ekmek yiyeceğim' dediği zaman buradan ekmek yer. Burası aç bırakmaz, kimseye muhtaç etmez. Sabah işine gelir, akşam evine gider. Güzel meslek, tozludur ama ne yapalım, bu meslek de böyle."

Gençlere tavsiyelerde bulunan Sunman, herkesin sevdiği mesleğin üzerine gitmesi gerektiğini belirtti.

İşinde başarılı olmak isteyenlerin, öncelikli olarak sevdiği işi yapması gerektiğini vurgulayan Sunman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdiki gençlerin elinde koca bir tablet var. Başka bir şey anladıkları yok gibi geliyor bana. Hazır iş istiyorlar, çok para az iş bekliyorlar. Bizim gibi tozlu işleri artık tercih etmiyorlar. Bundan dolayı iş bulmak zorlaşıyor onlar için. İşin kötüsü olmaz. Bugün kötü işte çalışırsın, yerinde kendini sevdirebilirsen daha iyi yere geçersin. Benim gençlere tavsiyem, 'Yaptığın işi seveceksin'. Eğer yaptığın işi seve seve yapıyorsan hem başarılı hem de insanlara faydalı olursun."