Dedelerinin dilini öğrenmeyi seçtiler

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Türkiye'de yaşayan dilleri ve lehçeleri gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla ortaokul öğrencilerine yönelik başlattığı seçmeli "Yaşayan Diller ve Lehçeler" programı kapsamında, İzmir'de nüfusunun büyük kısmı Boşnaklardan oluşan Halilbeyli Mahallesi'ndeki öğrenciler Boşnakça ve Arnavutça öğreniyor.

Kemalpaşa ilçesine bağlı 2 bin 200 nüfuslu Halilbeyli Mahallesi'nde nüfusun yüzde 98'i, 1850'lilerde Bosna'dan göçmeye başlayan ailelerden oluşuyor. Aile büyükleri halen aralarında Boşnakça konuşuyor. Ayrıca evlilik gibi nedenlerle Arnavut kökenliler de bulunuyor.

MEB'in "Yaşayan Diller ve Lehçeler" programının başlamasıyla mahalledeki Aliya İzzetbegoviç Ortaokulu öğrencileri evde kullanılan ancak kendilerinin anlamadığı dilleri öğrenmeye başladı.

- "Veliler de öğrenciler de memnun"

Okul müdürü Emre Uygur, AA muhabirine, 184 öğrencili okulda, 6-7. sınıflara seçmeli olarak Boşnakça, 8. sınıflara da Arnavutça dersi verildiğini söyledi.

Boşnakçayı 94, Arnavutçayı 44 öğrencinin seçtiğini aktaran Uygur, şöyle devam etti:

"Bu dersi seçmemizdeki neden, mahallemizin demografik yapısı. 2 bin 200 nüfusumuz var, bunların yüzde 98'i Boşnak kökenli. Evlerde eskiden Boşnakça konuşulurken zaman içerisinde unutulduğunu gözlemleyen velilerimizin böyle bir talebi oldu. Biz de gelen talepler doğrultusunda sene başında okulumuzda Boşnakçaya sonra da Arnavutçaya başladık."

Uygur, Boşnakçayı okulda matematik dersine de giren Boşnak kökenli öğretmenin, Arnavutçayı da yine matematik öğretmeni olan, aile yakınlarında Arnavut bulunan öğretmenin öğrettiğini kaydederek, Arnavutçayı desteklemek amacıyla Turgutlu Arnavutlar Derneğiyle protokol imzaladıklarını ve Arnavut vatandaşı Stela Can'ın haftaso nunda takviye kursu verdiğini anlattı.

Hem velilerin hem de öğrencilerin bu derslerden çok memnun olduğunu aktaran Uygur, şunları söyledi:

"Yaşlı veliler gençlerin bu dili konuşmalarından memnun. Çocuklar da evde büyüklerin konuştuğu dili anlamanın mutluluğunu yaşıyor. Bazı öğrenciler, Bosna Hersek'e gidip köklerini ziyaret etmek istiyor. Bu dersleri alan öğrenciler aile büyükleriyle iletişim kurabiliyor. Bu dersler sayesinde okuldaki öğrencilerimiz artık dedeleriyle nineleriyle iletişim kurmaya başladı."

- "Daha önce anlamıyordum"

Seçmeli ders olarak Boşnakçayı seçen 7. sınıf öğrencisi Irmak Güler, ailesinin Boşnak kökenli olduğunu belirterek, "Bizim evde de Boşnakça konuşuluyor ama ben hiç anlamıyordum. Boşnakça dersi olunca çok sevindik. Bu nedenle seçtim." ifadelerini kullandı.

Bu dili öğrenmeye başladıklarını, aile büyüklerinin dediklerini anlayabildiğini dile getiren Güler, "Konuşamıyorum henüz ama ileride konuşabileceğim. Evde babam ve dedem Boşnakça konuşuyor. Bosna Hersek'e hiç gitmedim ama gitmeyi istiyorum. Akrabalarımla, oradaki insanlarla konuşmak istiyorum. Dil sorunu da olmayacak." diye konuştu.

7. sınıf öğrencisi Sevimnur Öz de Boşnak kökenli olduğunu, amcalarının evde kendi aralarında Boşnakça konuştuğunu söyledi. Derslerden önce Boşnakça konuşamadığını, bu dersi de onlarla iletişim kurabilmek için seçtiğini ifade eden Öz, ailesinin Boşnakça öğrenmesinde memnuniyet duyduğunu, onların bilmediği bazı kelimeleri onlara öğretmeye başladığını söyledi.

Seçmeli ders olarak Arnavutçayı seçen 8. sınıf öğrencisi Hidayet Dürmelik de mahallede Arnavutça konuşanlar olduğunu, o nedenle Arnavutça öğrenmek istediğini aktardı. Bu dili öğrenmeye başladığını dile getiren Dürmelik, artık mahalledekilerle Arnavutça konuşabileceklerini ifade etti.

