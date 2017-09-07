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Define için antik köprünün altını oydular

- Bartın'da, Roma dönemine ait tarihi Kemerdere Köprüsü'nün altı defineciler tarafından kazıldı - Amasra Müze Müdürlüğünün suç duyurusunun ardından alanda yapılan incelemede, definecilere ait malzemeler bulundu

Define için antik köprünün altını oydular

BARTIN (AA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde Roma dönemine ait tarihi Kemerdere Köprüsü’nün altı defineciler tarafından kazıldı.

İlçeye 3 kilometre uzaklıkta Cevizlik Vadisi'nde bulunan ve Roma İmparatoru Claudius döneminde Roma yol ağının bir parçası olarak yapılan Kemerdere Köprüsü'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Amasra Müze Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Ekipler, ayak kısmında Roma-Pontus savaşlarında 7 askerin mızrak savaşı yaptığını anlatan kabartma bulunan köprünün altında, tünel şeklinde yaklaşık 5 metrelik boşluk oluştuğunu tespit etti.

Restorasyon için hazırlık çalışmalarının sürdüğü köprünün altından yaklaşık 1 ton toprak çıkarıldığı da ekipler tarafından belirlenince, Amasra Müze Müdürlüğü kaçak kazıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından, kazıyı yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, definecilere ait kazma, kürek, demir murç ve eldivenlerin yanı sıra gıda maddelerinin alana terk edildiği görüldü.

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