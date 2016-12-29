İSTANBUL (AA) - Gençleri madde bağımlılığından kurtarmayı amaçlayan "Değer Sensin" projesi tanıtıldı.

Üsküdar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Strateji Müdürlüğü iş birliği ile oluşturulan projenin tanıtım toplantısı, Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler, Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve ilçe yöneticileri ile Üsküdar'daki lise öğrencileri katıldı.

Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi Orkestrası öğrencilerinin müzik dinletisi ile başlayan toplantıda konuşan Türkmen, madde bağımlısı çocukların ve ailelerinin çaresizliklerinin tüm toplumun derdi olması gerektiğini söyledi.

Projede "Üsküdar Modeli" ile 150-200 gencin kurtarılmasının amaçlandığını, bir insana bile ulaşılmasının önemli olduğunu aktaran Türkmen, "Bir insan deyip geçmeyin, bir insan zamanı gelir bir toplumun, bir şehrin, bir ülkenin kaderi olabilir." şeklinde konuştu.

Projenin bir diğer adının "Arkadaşlık" projesi olduğunu belirten Türkmen, Üsküdar Modeli ile gençleri iyilerle ve iyilikle arkadaş etmek istediklerini belirtti.

Türkmen, çocukları kötülüklerden korumak için her türlü imkana sahip olduklarını, tüm kurumların da bu olanakların sorumluluğunu bilerek hareket etmesi gerektiğine dikkati çekerek, Üsküdar Modeli'nin tüm Türkiye'ye örnek olması için, sivil toplum kuruluşları ile diğer devlet kuruluşlarının desteklerine de açık olduklarını dile getirdi.

Toplantıda kısa bir sunum yapan proje koordinatörü Özlem Bağlar da proje kapsamında "Üsküdar Modeli" olarak belirlenen 3T modeli hakkında bilgi verdi.

Bu modelin tespit, tedavi ve takip aşamalarından oluştuğunu anlatan Bağlar, tespit aşamasının ailelerin başvurusuyla bağımlı kişiyi tespit ve bireyin ihtiyacına göre bir analiz oluşturulup tedaviye yönlendirilmesini kapsadığını anlattı. Tedavi kısmını rehabilitasyon süreci olarak tanımlayan Bağlar, tedavi sürecinde madde bağımlısı kişilere rehabilitasyon merkezi ile proje ortaklarından Moodist Hastanesinden psikiyatri desteği sunulacağını, daha sonra proje merkezlerinde kurulacak atölyelerde hizmet verileceğini ifade etti.

Projenin son ve en önemli aşamasının takip kısmı olduğunu vurgulayan Bağlar, bu süreçte gençlerin psikolojik takip, danışmanlık takibi ve istihdamlarının gerçekleşeceğini vurguladı. Bağlar, "Proje kapsamında akran gönüllülük diye bir şey yapıyoruz. Şu an 60 üniversite öğrencimizden gönüllümüz var. Akran gönüllüler bu arkadaşların hayatlarını, günlük aktivitelerini değiştirecekler." ifadelerini kullandı.

"Değer Sensin" projesi kapsamında, Üsküdar'da psikososyal destek merkezi oluşturularak bağımlı gençler ve aileleriyle psikososyal çalışmalar yapılacak, meslek atölyeleri kurulacak. Psikolojik temelli eğitim seminerleri, öz güven geliştirici dram çalışmalarının yapılacağı proje sonunda 50 genç, İŞKUR desteği ile istihdam edilecek.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından fonlanan proje, Üsküdar Kaymakamlığı, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Moodist Hastanesi tarafından da destekleniyor.