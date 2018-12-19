İSTANBUL (AA) - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bugün savunma sanayisinden, gıdaya varıncaya dek birçok alanda yerli ve milli üretime sahibiz. Hem ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyorlar hem de bizi biz yapan kadim unsurları üretimlerine yansıtarak farklı coğrafyalara ulaşmasına vesile oluyorlar.” dedi.

Selçuk, Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen "Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Firmalar Ödül Töreni" programına katıldı.



Zirvenin ana teması olan “Değer” kavramının derin manasını anlamanın yolunun her şeyden önce insanın değerini anlamaktan geçtiğini ifade eden Selçuk, “Geçtiğimiz gün Şeb-i Arus’un yıldönümünü hep birlikte idrak ettik. Mevlana Celalettin-i Rumi, ‘kişinin değeri nedir?’ sualine, şu hikmet dolu cevabı veriyor: ‘insanın değeri aradığı şeydir.’ İşte bu hakikatten yola çıkarak bizler de ifa ettiğimiz her görevde en ideali, en mükemmeli arıyor, hedefliyoruz.” diye konuştu.



Türkiye’de ekonomiden istihdama, sanattan spora, turizmden sosyal politikalara kadar her alanda bu arayışın yansımalarına tanık olduklarını ifade eden Selçuk, Türkiye’yi tüm mecralarda en iyi şekilde temsil eden markalarla ve Türk bayrağını gittiği her yerde şeref madalyası gibi taşıyan yetenekli Türklerle gururlandıklarını söyledi.





- “Kadim unsurları üretimlerine yansıtarak farklı coğrafyalara ulaşmasına vesile oluyorlar”





Selçuk, hükümetin insanı odağa alan vizyonu sayesinde hemen her alanda istikrarlı bir gelişim süreci yaşandığını ifade ederek, şöyle konuştu:



“Hiç kuşkusuz yerli ve milli endüstri hamlesi bu sürecin en önemli unsurlarından biri oldu. Bugün savunma sanayisinden, gıdaya varıncaya dek birçok alanda yerli ve milli üretime sahibiz. Hem ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyorlar hem de bizi biz yapan kadim unsurları üretimlerine yansıtarak farklı coğrafyalara ulaşmasına vesile oluyorlar.”





- “Marifet iltifata tâbidir, müşterisiz meta zayidir”





Türkiye’nin atlattığı onca badireye rağmen büyümesini sürdürdüğünü ifade eden Selçuk, “Bizler, zirvenin isminde de zikredildiği gibi Türkiye’yi daha değerli kılacak, niteliğine daha nitelik katacak faydalı her işin destekçisi olduk, olmaya devam ediyoruz. Eskimeyen eskilerimizin de en makul biçimde ifade ettiği; ‘Marifet iltifata tâbidir, müşterisiz meta zayidir.’ Bugün, dünyadaki bütün ülkelere üretimleri ve eserleri ile birlikte, eşsiz kültürümüzü ve değerlerimizi de taşıyan markaları, kurumları ve isimleri konuşuyor olmamız da işte tam olarak bu güzel deyişin bir tezahürü niteliğinde.” değerlendirmesini yaptı.





- “Türkiye’yi marka yapan Recep Tayyip Erdoğan”





Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ise, marka oluşturmanın ekonomi için hayati önem taşıdığına dikkati çekti. Katma değerli markaların Türkiye’nin geleceğini refah içinde yaşamasını sağlayacağını söyleyen Nebati, şöyle konuştu:

“Dünyayı yöneten, dünyada her türlü bir paylaşımı haklı bir şekilde gerçekleştirecek olan değerli firmalarımız, değerli yöneticilerimiz var. Onlar marka üretmek için uzun ama zahmetli bir yola çıkıp belli bir noktaya geldiler ve bu geldikleri nokta Türkiye’nin geldiği nokta. Hiçbir şey tek başına bir anlam ifade etmez. Bütüncül bir bakış açısıyla baktığınızda önce ürettiğiniz değerler, onun yanında ürettiğiniz firmalar ve markalar fakat çok daha önemlisi bu ürettiğiniz markaların sahip olduğu coğrafyanın da bir marka haline gelmesi.

İşte bunu hak eden Türkiye, dünyanın önemli ülkelerinden bir tanesi. Türkiye’yi marka yapan da çok önemli bir ismimiz var, Recep Tayyip Erdoğan…” Başarı için heyecana gereksinim duyulduğunu anlatan Nebati, Türk girişimcilerin heyecanının başarı için öncü göstergeler olduğuna işaret etti.

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye'ye değer katan iş insanlarına ve başta Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı olmak üzere önemli isimlere ödülleri takdim edildi.