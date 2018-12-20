Değer Zirvesi'nden Sami Savatlı'ya büyük ödül

İSTANBUL (AA) - Dünya çapında pek çok tasarım ve sanat projesine imza atan ve geleneksel değerleri bugüne taşıyan Sami Savatlı, "Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"nde sanat alanında büyük ödülün sahibi oldu.

Savatlı Mimarlık'tan yapılan açıklamaya göre, "Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni", Türkiye’ye değer katan markalara dikkati çekmek, köklerden vazgeçmeden üretimi ve büyümeyi teşvik etmek amacıyla dün Esma Sultan Yalısı’nda düzenlendi.

Türkiye’nin kültür ve değerleriyle üretim yapan ve dünyaya açılan 19 Türk markası ödüle layık görülürken, dünya çapında pek çok tasarım ve sanat projesine imza atan ve geleneksel değerleri bugüne taşıyan Sami Savatlı sanat alanında ödüllendirilen tek isim oldu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati’nin katılımıyla gerçekleşen törende geleneksel sanatlara sahip çıktığı ve bu değerleri modernize ederek bugüne taşıdığı için ödüle layık görülen Sami Savatlı, ödülünü eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın elinden aldı. Uluslararası EDIDA tasarım ödüllü Sami Savatlı, sadece Türkiye'de değil, dünyada da bu değerleri başarıyla temsil ediyor.

Zirve kapsamında, dünyaya hitap eden yerli ve milli endüstrinin olanakları, ekonomiye, girişimciliğe ve aile yapısına dokunan yönleriyle "değer"’ kavramı ekseninde ele alındı. Dünyada başarı gösteren ve ülke tanıtımına katkı sağlayan çok önemli markalar yine zirve kapsamında ödüllendirildi. Bu markalarla beraber ödüle layık görülen Sami Savatlı, nesilden nesile aktarılarak bugüne gelmiş geleneksel hat sanatını; kendi tasarım vizyonu ve bugünün sanatının diliyle harmanlayarak resim, video ve enstalasyon tekniğiyle ürettiği eserleriyle disiplinler arası bir boyuta taşıyor.

Aile geleneğinden gelen savat gümüş işçiliği ve hat sanatı üzerine çalışan Savatlı, çağdaş sanat ile geleneksel Türk sanatlarının birleşmesi yönünde çalışmalarını sürdürüyor. 2012 yılında, Uluslararası EDIDA tasarım ödüllerinde "En İyi Genç Tasarımcı" ödülüne layık görülen ve aynı yıl Maçka’da kendi sanat atölyesini kuran Savatlı, bu yıl itibarıyla tasarım ve sanat çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütmeye başladı.

Başta İstanbul, Ankara ve Bodrum olmak üzere Kuveyt, Cidde, Bahreyn, Tahran, Paris ve Floransa gibi dünyanın pek çok yerinde tasarım ve sanat projelerine imza atan Savatlı, bünyesinde mimar, iç mimar, ürün ve tekstil tasarımcılarından oluşan genç ve yenilikçi bir ekip ile çalışıyor.