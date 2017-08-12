Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam süper lig adana dünya
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Değirmenköy 33. Domates Festivali

- Festival kapsamında düzenlenen "En İyi Domates Yarışması"nda dereceye giren üreticiler ödüllendirildi

Değirmenköy 33. Domates Festivali

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 33.'sü düzenlenen Değirmenköy Domates Festivali, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Silivri Belediyesi'nce organize edilen festival kapsamında, "En İyi Domates Yarışması" ve "Domates Güzeli Yarışması" ile çeşitli etkinlikler yapıldı.

"En İyi Domates Yarışması"nda dereceye giren üreticiler, çeyrek altınla ödüllendirildi.

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ın da katıldığı festivale, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yarışmaların ödül töreninin ardından sahne alan şarkıcı Tan Taşçı, sevilen eserlerini seslendirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
33. Domates FestivaliÖzcan IşıklarSilivriSilivri BelediyesiTan Taşçı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5