DEİK Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı Yırcalı:

BEYRUT (AA) – ENES KANLI / FURKAN GÜLDEMİR - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi Rona Yırcalı, Türkiye ile Lübnan arasındaki serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle iki ülke ticari ilişkilerinin canlanacağını söyledi.

Beraberindeki heyetle Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta temaslarda bulunan DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı Yırcalı, AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Beyrut'ta siyasiler ve iş adamları ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Yırcalı, özellikle altyapı, müteahhitlik, enerji ve turizm sektörlerinde Türkiye'nin tecrübesini Lübnanlı makamlarla paylaştıklarını ifade etti.

Gerek Türkiye gerek Lübnan ekonomisinin bu sektörlerde gelişmeye açık olduğunu vurgulayan Yırcalı, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüşmesinde iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının henüz yürürlüğe girmemesinin ticari ilişkilerin gelişmesine engel olduğu konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Yırcalı, Türkiye'nin serbest ticaret anlaşması yaptığı tüm ülkelerde her iki taraf için olumlu sonuçlar elde edildiğini belirterek, "Bilhassa bizim Avrupa Birliği ile olan Gümrük Birliği anlaşmamızın ışığında bu serbest ticaret anlaşmasının kısa sürede faaliyete geçirilmesinde büyük fayda olduğunu izah etmeye çalıştım." diye konuştu.

- Üçüncü ülkelerde ortak faaliyet planı

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Rona Yırcalı, Beyrut temaslarında Türk ve Lübnanlı şirketlerin üçüncü ülkelerde birlikte yer alabileceği ticari faaliyetleri de gözden geçirdiklerini dile getirdi.

Lübnanlı şirketlerin Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin yanı sıra İran pazarında da yer aldığını ve iyi ilişkilere sahip olduğunu hatırlatan Yırcalı, İran'ın da dünyaya açılmasıyla beraber Lübnan ve Türk firmalarının bu pazarda ortak yer alabileceğini kaydetti.

Enerji sektöründe de Türk şirketlerin Lübnan'da yer almaya hazır olduklarını söyleyen Yırcalı, "Lübnan'da enerji üretmek çok zor ve pahalı bir durumda. Ama bizim de gerek rüzgar enerjisi gerekse hidro enerji üretimi bakımından çok büyük yatırımlarımız, bilgimiz ve teknolojimiz var. Bu sektöre ait lisansların alınabilmesiyle ki müracaat eden Türk firmalar var. Bunlarla da kısa zamanda buraya yerleşerek işbirliği yapma imkanı olacak." dedi.

Lübnan'da kurulan yeni hükümet ve istikrarla birlikte iki ülke arasındaki turizmin de canlanacağını belirten Yırcalı, "Tarafların turizmden büyük beklentisi var. Direkt uçak seferlerinin yanı sıra charter seferleri de yapılmakta. İki ülkenin geçmişi, sosyal yapısı ve hayat tarzları birbirine çok yakın. Onun için bundan da faydalanmamız lazım. Kısa zamanda bu sektörün de harekete geçeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Lübnan arasında 2010 sonlarında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının Türkiye tarafındaki onay süreci 2013'te tamamlanmıştı. Anlaşmanın hayata geçirilebilmesi için Lübnan tarafındaki onay sürecinin tamamlanması bekleniyor.



