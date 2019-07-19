Dell Technologies'den

İSTANBUL (AA) - Dell Technologies, Kınalı Ada'da "Kıyı Temizleme Hareketi" gerçekleştirdi.

Her yıl denizlere karışan milyonlarca tonluk plastiğin doğal yaşamı tehdit etmesine karşı mücadele eden Dell Technologies, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ile Kınalı Ada kıyılarını temizledi.

Sürdürülebilir ofis yapısında çalışan Dell Technologies ekibi ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla hareket eden TURMEPA, kıyı temizliği ve eğitim etkinliğinde yer aldı.

Dell Technologies ekibi ve TURMEPA gönüllüleri, adanın kıyılarından 14 kilo kağıt, 5,5 kilo metal, 25 kilo plastik ve 14 kilo da cam olmak üzere toplamda 58,5 kilogram atık topladı. Toplanan atıklar, 7,2 kilogram ham maddenin, 1,4 litre petrolün, 350 kWh enerjinin ve 350 litre suyun ekonomiye kazandırılmasını sağladı.





- "Buna artık bir dur demeliyiz"







Etkinlik öncesi konuşan Dell Technologies Türkiye Pazarlama Müdürü Belit Funda, denizlerdeki kirliliğe işaret ederek, "Buna artık bir dur demeliyiz. Bugünden sonra sadece dikkat etmekle kalmayıp çevremizdeki insanlara da bu mesajları vermemiz lazım." diye konuştu.









- Her yıl 8 milyon ton plastik denizlere atılıyor





Edinilen bilgiye göre, her yıl 8 milyon ton plastik denizlere atılıyor ve bu rakam her yıl yüzde 7 artıyor.

Bazı hesaplamalara göre 5 trilyon plastik parçası şimdiden okyanuslara karışmış durumda. Böyle giderse 2050 yılına gelindiğinde denizlerde balıktan çok plastik olma tehlikesi bulunuyor.

Dell, bu kötü gidişatı durdurmak için dünya çapında harekete geçti ve bazı ürünlerinin paketlerini yalnızca sahillerden, su yollarından ve kıyılardan toplanan plastikleri kullanarak 7 tondan fazla plastiği okyanuslardan uzak tutmayı başardı.



İlk olarak 2013 yılında tanıtılan "2020 Legacy of Good" planı ile Dell Technologies, sürdürülebilir insanlık ve dünya için çalışmalarını sürdürüyor.







- Toplanan plastikler paketleme ve PC’lerde kullanılıyor





Okyanuslardan ve kıyılardan toplanan plastikler, XPS 13 dizüstü bilgisayarların paketlerinde ve koruma materyallerinde kullanıldı.

Birleşmiş Milletler ile yapılan anlaşma çerçevesinde Dell, 2025 yılında okyanuslardan toplanan plastiğin ürünlerde kullanımını 10 kat arttırmayı taahhüt etti.

Bugüne kadar 1 milyon tondan fazla kullanılmış elektroniği geri dönüşüme kazandıran şirket, 45 bin tondan fazla geri dönüştürülmüş plastik ve diğer sürdürülebilir materyali yeni Dell Technologies ürünlerinde kullandı.

Dell Technologies’in operasyonlarını sürdürdüğü binaların tamamı sürdürülebilir hale getirildi.



Üretimde atık su miktarını 4,56 milyon metreküp azaltmayı başaran şirket, ürün portföyünün enerji yoğunluğu ayak izini de yüzde 64 azalttı.