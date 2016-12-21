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Delta Havayolları, Arapça konuşan yolcuları uçaktan indirdi

- Amerikan Delta Havayolları, Arapça konuşan iki kişiyi, "yolcuların şikayet ettiği" gerekçesiyle uçaktan indirdi - Londra-New York uçuşunun hemen öncesinde meydana gelen olayı cep telefonuyla kayda alan Salih, havayolu şirketine dava açacağını belirtti

Delta Havayolları, Arapça konuşan yolcuları uçaktan indirdi

WASHINGTON (AA) - Amerikan Delta Havayollarının, "Arapça konuştukları gerekçesiyle bazı yolcuların şikayeti üzerine" uçaktan indirdiği Adem Salih ve Slim Elbahir adlı iki yolcu, havayolu şirketine dava açmaya hazırlanıyor.

Çarşamba gecesi Londra-New York uçuşunun hemen öncesinde meydana gelen olayı cep telefonuyla kayda alan Salih, sosyal medyada söz konusu havayolu firmasına "boykot" çağrısında bulundu ve dava açacağını belirtti.

Olayı sosyal medya hesaplarından paylaşan Salih'in video kaydında, görevliler tarafından uçaktan indirilmeden hemen önceki sözleri yer alıyor. Annesiyle yaptığı Arapça telefon görüşmesinin ardından bazı beyaz yolcuların kendisini şikayet ettiğini savunan Salih, "Farklı bir dil kullandığımız için bizi uçaktan atıyorlar. 2016 yılındayız. Gözlerime inanamıyorum. Bu ırkçılık." ifadelerini kullanıyor.

Salih, uçaktan atılmasına ilişkin Amerikan CBS kanalına yaptığı açıklamada, annesiyle uçakta Arapça konuşurken yolculardan birisinin kendisini "İngilizce konuş" diye uyardığını anlattı. Salih, "Ben de kadına istediğim dilde konuşabileceğim şeklinde karşılık verince, uyarıda bulunan kadının kocası bana bağırmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu videonun Twitter'da hızla yayılması üzerine birçok kişinin olayı kınadıkları ve firmayı boykot edebilecekleri yönünde paylaşımlarda bulundukları görüldü.

Aynı zamanda Youtube'daki videoları milyonlarca kişi tarafından takip edilen Salih'in Twitter'daki paylaşımı birkaç saat içinde yaklaşık 400 bine yakın kişi tarafından paylaşıldı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Delta Havayollarının açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İki yolcu, 20'den fazla yolcunun rahatsızlıklarını dile getirmesi sonucu bu uçuştan indirilmiş ve sonraki uçuşa aktarılmıştır. Olayın nasıl meydana geldiğini anlamak için kapsamlı bir araştırma başlattık. Ayrımcılık iddialarını oldukça ciddiye alıyoruz. Bizim kültürümüz diğerlerine saygılı davranmayı gerektirir."


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