Demir atölyesine kumar baskını

KONYA (AA) - Konya'da demir atölyesinde kumar oynadıkları öne sürülen 50 kişiye 10 bin 950 lira para cezası uygulandı.

Selçuklu ilçesindeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Horozluhan Mahallesi'ndeki atölyeye baskın düzenledi. Atölyede, tombala makinesi, bu cihaza bağlı kamera, çok sayıda tombala kartı, pinpon topu ve polis baskınına karşı iş yeri önünde bekleyen kişinin içeridekilerle iletişimini sağlayan 2 telsiz ele geçirildi.

Atölyedeki 50 kişiye, 10 bin 950 lira para cezası uygulandı.

İş yeri sahibi H.A. hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla yasal işlem başlatıldı.