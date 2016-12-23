Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

Demir atölyesine kumar baskını

- Konya'da bir demir atölyesinde kumar oynadığı iddiasıyla 50 kişiye 10 bin 950 lira para cezası verildi

Demir atölyesine kumar baskını

KONYA (AA) - Konya'da demir atölyesinde kumar oynadıkları öne sürülen 50 kişiye 10 bin 950 lira para cezası uygulandı.

Selçuklu ilçesindeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Horozluhan Mahallesi'ndeki atölyeye baskın düzenledi. Atölyede, tombala makinesi, bu cihaza bağlı kamera, çok sayıda tombala kartı, pinpon topu ve polis baskınına karşı iş yeri önünde bekleyen kişinin içeridekilerle iletişimini sağlayan 2 telsiz ele geçirildi.

Atölyedeki 50 kişiye, 10 bin 950 lira para cezası uygulandı.

İş yeri sahibi H.A. hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla yasal işlem başlatıldı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Demir AtölyesiKonyaKumar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.