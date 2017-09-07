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Demir çelik fabrikasının atık depolama sahasında yangın

- İzmir'de bir demir çelik fabrikasında cürufların depolandığı sahada çıkan yangın 4 saat sonra kontrol altına alındı

Demir çelik fabrikasının atık depolama sahasında yangın

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde, bir demir çelik fabrikasının atık depolama sahasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Foça Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında cürufların depolandığı atık sahada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına ilk olarak fabrika çalışanları müdahale etti. Alevler kontrol altına alınamayınca durum itfaiyeye bildirildi.

Foça ve Aliağa belediyeleri ile çevredeki petro-kimya fabrikalarının itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Jandarma ekipleri tarafından yol güvenliği sağlandı. Alevlerin çevredeki fabrikaların depoları ile tarım arizelerine sıçramaması için iş makineleriyle önlem alındı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının, cürufun, atık depolama alanına soğutulmadan dökülmesi nedeniyle çıkmış olabileceği belirtildi.

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