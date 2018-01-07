"Demir Kilise"nin açılış töreni

İSTANBUL (AA) - Balat'ta bulunan ve "Demir Kilise" olarak bilinen Stevi Stefan Kilisesi'nin açılışı, 7 yıllık restorasyonun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla yapıldı.

Yanan ahşap kilise yerine demirden inşa edilen ve açılışı 1898 yılında yapılan Demir Kilise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 yıl süren çalışmayla baştan aşağı restore edildi.

Demir Kilise'nin açılışına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlit Uysal, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ile Ravza Kavakçı Kan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Başdanışmanı İbrahim Kalın, Bulgar Eksarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Vasil Liaze katıldı.

Törende, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bulgar Ortodoks Kilisesi Patriği Neofit, Türkiye Hahambaşı İsak Haleva, Türkiye Ermeni Katolik Toplumu Ruhani Lideri Başepiskopos Levon Zekiyan, Türkiye Ermenileri Patrikliği Kaymakamı Başepiskopos Karekin Bekçiyan, İstanbul, Ankara, İzmir Süryani Kadim Cemaati Metropoliti ve Ruhani Lideri Patrik Vekili Mor Filüksinos Yusuf Çetin de hazır bulundu.

Kilisede, resmi açılış töreninden önce sabah saatlerinde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Bulgar Ortodoks Kilisesi Patriği Neofit'in katılımıyla ayin gerçekleştirildi.

Kilisenin bahçesinde yapılan törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov, Başbakan Binali Yıldırım, açılış konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından Erdoğan, Borisov, Yıldırım ve beraberindekiler, kurdele keserek açılışını gerçekleştirdikleri kiliseyi gezdi.

Kilisenin açılışına, Türkiye ve Bulgaristan'dan basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

- Kilisenin restorasyonu 16 milyon liraya mal oldu

Kilisenin restorasyonu kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilk olarak kilise zemininde görülen kayma sebebiyle zemin ıslahı yaptı. Yapının üç cephesi, 5 bin 500 metre jet grout (zemine çimento enjeksiyonu) ile güçlendirildi.

Paslı kolonlar statik projesine uygun olarak çelik kolonlarla değiştirildi. Sökülen dış cephe kaplama ve süsleme elemanlarının restorasyonları, astar ve boyaları yapıldı.



İç mekan restorasyon ve çevre düzenleme inşaatı kapsamında, zemin mermerleri söküldü, projesine uygun olarak yeniden kaplandı. Kilise duvarlarında korozyondan arındırılmak için mekanik temizlik yapıldı. İç duvardaki döküm süsleme elemanları numaralandırılarak söküldü, restore edilip montajları yapıldı.



Bodrum katta güçlendirme ve su yalıtım işlemleri gerçekleştirilirdi. Bahçe duvarları betonarme olarak yeniden yapılıp taş ile kaplandı. Korkuluk demirleri restore edilerek yerlerine monte edildi.



Tüm çalışmalar Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü'nce yürütüldü. Demir Kilise'nin yok olmaktan kurtarılması için harcanan 16 milyon liranın 13 milyon lirasını Büyükşehir Belediyesi karşıladı.

