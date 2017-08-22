Demirci'de şiddetli yağmur

MANİSA (AA) - Demirci ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağmurun şiddetini arttırması sonucu ilçe merkezinde bazı noktalarda yollar göle dönerken, bazı iş yerlerini su bastı.

Yağışlar elektrik kesintisine neden oldu, çam ağaçlarının devrilmesi sonucu Demirci-Salihli karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

İlçede internet ve telefon hatlarında da kesintiler yaşandı.

Yağmur İmrenler Mahallesi'nde ekili alanlara da zarar verdi.

Demirci Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde zarar gören yollarda çalışma başlattı.

Su dolan alanlarda tahliye işlemleri ise sürüyor.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçe merkezi ve çevre mahallelerin şiddetli yağmurdan olumsuz etkilendiğini belirterek, "Yağmur ile birlikte ekiplerimiz de sahada hasar inceleme ve çalışmalarını sürdürüyorlar." dedi.

